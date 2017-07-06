Dha İstanbul - Sirkeci'de Tadilattaki İş Hanında Yangın (3)
Tarihi yarımadadan yükselen dumanları görenler panik yaşadıİskeledeki işçiler yangına kovalarla su atarak müdahale etmeye çalıştıHaber-Kamera: Zeki GÜNAL -Ersan SAN - / İstanbul DHASirkeci Hamidiye Caddesi üzerinde bulunan Çelikhan isimli handa tadilat sırasında henüz bilinmeyen bir sebeple...
Tarihi yarımadadan yükselen dumanları görenler panik yaşadı
İskeledeki işçiler yangına kovalarla su atarak müdahale etmeye çalıştı
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL -Ersan SAN - / İstanbul DHA
Sirkeci Hamidiye Caddesi üzerinde bulunan Çelikhan isimli handa tadilat sırasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Tarihi yarımadadan yükselen dumanları görenler itfaiyeyi ihbar yağmuruna tuttu. Yangın itfaiyeye alarma geçirdi. Çok sayıda itfaiye ekibi buraya sevkedildi. Binanın dış cephesini saran alevlere ilk olarak tadilat çalışması yapan işçiler müdahale etti. Tadilat için kurulan iskelede bulunan işçilerin kovayla su attıkları görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler söndürüldü, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Alev alev yanan dış cephe
Binanın görüntüsü
İskele üzerindeki işçilerin görüntüsü
İşçilerin müdahale etmesi
Çevredekilerden görüntüler
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06.07.2017 - 15.21 Haber Kodu : 170706167