Dha İstanbul- Sirkeci'de Tadilattaki İş Hanında Yangın (1)

Tarihi yarımadadan yükselen dumanları görenler panik yaşadı



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Ersan SAN - İSTANBUL DHA



Sirkeci'de tadilat yapılan bir iş hanının dış cephesinde yangın çıktı Tarihi yarımadadan yükselen dumanları görenler itfaiyeyi ihbar yağmuruna tuttu. Yangın itfaiyeye alarma geçirdi. Çok sayıda itfaiye ekibi buraya sevkedildi. Tadilattaki iş hanının yanan dış cephesi kısa sürede söndürüldü.



Görüntü Dökümü;



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-Yangından görüntüler



-Yangının vatandaşlarca çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler



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