DHA İSTANBUL- ŞİLE'DE 2 KİŞİ BOĞULDU (1)

DHA İSTANBUL- ŞİLE'DE 2 KİŞİ BOĞULDU (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHAŞile'de denize giren 2 kişi boğuldu.

DHA İSTANBUL- ŞİLE'DE 2 KİŞİ BOĞULDU (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA
Şile'de denize giren 2 kişi boğuldu.
Şile Sofular köyüne gelen üç kişi denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan 3 kişinin yardımına çevredekiler konuştu. Bir kişi son anda kurtarılırken diğer 2 kişi boğuldu. Boğulan Gökhan İspirli ve Soner Yalvaç'ın cesetleri incelemenin ardından morga götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-olay yerinden görüntüler
 


Kaynak: DHA
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