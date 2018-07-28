Dha İstanbul - Sancaktepe'de Okulun İstinat Duvarı Çöktü (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA

Sancaktepe'de bir okulun istinat duvarı çöktü.

Mevlana mahallesinde bulunan bir okulun istinat duvarı henüz belinmeyen nedenle çöktü. Olay yerine çok sayıra itfaiye ekibi sevkedildi. Yol kapanırken olay yerindeki inceleme sürüyor

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler