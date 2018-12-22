Dha İstanbul - Sahte Engelli Raporu Operasyonu:  25 Kişi Tutuklandı

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

"Sahte engelli raporu" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 41 kişiden 25'i "Kamu kurumu zararına dolandırıcılık" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçundan tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Üsküdar Devlet Hastanesi bünyesinde düzenlenen sahte engelli raporları ile emekli olan, ilaç yardımı alan, bedelsiz ulaşım kartı temin eden ve vergi indiriminden yararlanan kişilere yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 46 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 41 kişi, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 41 şüpheli savcılık sorgularının ardandan, "Kamu kurumu zararına dolandırıcılık" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 25 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 16 kişiyi de adli kontrol kararı ile serbest bıraktı. 16 kişinin yurt dışına çıkışı yasaklandı.

Kaynak: DHA