Dha İstanbul - Polislere 'Rüşvet' Gözaltısı (1)

Dha İstanbul - Polislere 'Rüşvet' Gözaltısı (1)

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - İSTANBUL DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı, memur suçları birimi tarafından yapılan operasyonda aranan kişileri para karşılığı serbest bıraktığı iddiasıyla 2 polis gözaltına alındı.

Dha İstanbul - Polislere 'Rüşvet' Gözaltısı (1)

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı, memur suçları birimi tarafından yapılan operasyonda  aranan kişileri para karşılığı serbest bıraktığı iddiasıyla 2 polis gözaltına alındı. 

Görüntü Dökümü;:

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-Gözaltına alınan polislerin adliyeye sevki

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