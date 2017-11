Dha İstanbul - Polisi Görünce Çaldıkları Kasayı Bırakıp Kaçtılar

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA



Sultangazi'de sabah saatlerinde yüzleri maskeli 4 kişi önce bir markete daha sonra da bir kasap dükkanına girerek soygun yaptı. Şüpheliler geldikleri araca yükledikleri 100 kiloluk çelik kasa ile kaçarken polis ile karşı karşıya geldi. Otomobilden inen hırsızlar yaya olarak kaçarak izlerini kaybettirdi.



Olay, 50. yıl Mahallesinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli 4 kişi, F Caddesi üzerinde bulunan bir markete gelerek önce alarm kutusunu kırdı daha sonra da kepenkleri keserek içeri girdi. Markete giren hırsızlar önce içeride bulunan güvenlik kamerasını kırdı daha sonra da raflarda bulunan sigara paketlerini toplamaya başladı. Bu sırada marketin hemen karşısında oturan bir kadın, hırsızları görünce bağırmaya başladı. Panik yapan hırsızlar, kendilerini gören kadına silah çekerek marketten topladıkları sigaraları geldikleri araca koydu ve hızla oradan uzaklaştı. Mahalle sakinleri durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.



7 BİN LİRALIK SİGARA ÇALDILAR



Market sahibinin ağabeyi olduğu öğrenilen Çağlar Uçar, "Biz görmedik, komşularımızın gördüğü kadarıyla 4 kişi ve silahları varmış. Komşu çıkıp bağırınca silah çekmişler, onlar içeri girmişler. Hırsızlar da hızla kaçmışlar. İçeri de sigara raflarını komple boşaltmışlar. Yaklaşık 7 bin liralık sigara almışlar. Kasanın altında da 3 bin lira vardı almışlar. Alarmı kırmışlar, kamerayı ve televizyonu kırmışlar" dedi.



100 KİLOLUK ÇELİK KASAYI ARACA YÜKLEYİP ÇALDILAR



Aynı hırsızların olayın meydana geldiği yerin 4 sokak gerisinde bulunan bir kasap dükkanına da girdiği öğrenildi. B Caddesi üzerinde bulunan kasap dükkanına gelen yüzleri maskeli 4 hırsız, kapı kilidini keserek içeri girmek istedi. Demir kilitleri kesemeyen hırsızlar, bu sefer dükkanın camını kırarak içeri girdi. Tezgahın arkasına geçen hırsızlar içeride bulunan yaklaşık 100 kilo ağırlığındaki çelik kasayı geldikleri aracın bagajına taşıdı. Araca binen hırsızları gören mahalle sakinleri durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.



"BOŞ KASAYI ALDILAR, GÜLE GÜLE KULLANSINLAR"



İş yerinin soyulduğunu komşularının haber vermesiyle öğrenen Selami Yılmaz, "Hiçbir bilgimiz yok, komşular çağırdı. Hatta bir kere de ateş açmışlar, silahları varmış. Komşular 4 kişi dediler. İlk başta kapının kilidini kırmak istemişler ama kıramamışlar. Daha sonradan camı patlatmışlar ve kasayı oradan çıkarmışlar. Kasa da herhangi bir şey yoktu, boş kasayı almışlar güle güle kullansınlar. Aracı yakalamış polis ekipleri ama kendileri inip kaçmışlar" dedi.



POLİSTEN DETAYLI İNCELEME



Polis ekipleri, hırsızların kovalamaca sonrası terk ederek kaçtıkları otomobil ve her iki iş yerinde meydana gelen soygun sonrası detaylı bir şekilde olay yeri çalışması yaptı. Tüm ayrıntıları titizlik ile ile inceleyen polis ekipleri, çevrede güvenlik kamera görüntüsü aradı. Kaçan hırsızların terk ettikleri aracın bagajında bulunan çelik kasada ve otomobilde inceleme yapan polis ekipleri parmak izi aradı. İncelenen otomobil daha sonra otoparka götürüldü.



SOKAK SOKAK HIRSIZ ARADILAR



Polis ekipleri market ve kasap dükkanının sahibinden olayla ilgili bilgi aldı. Ayrıca her iki olayda da hırsızları gören mahalle sakinlerinin de ifadesine başvuran Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sokaklarda kaçan hırsızları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekipleri hırsızların kaçış istikametinde sokak sokak arama yaptı. Ekipler yeşillik alanda arama yaparken, yerde kaçan hırsızlara ait bir kar maskesi ile bir çift eldiven buldu. Polisler, hırsızların kaçış yönünde bulunan Sultangazi Tem Otoyolu Ankara istikametini didik didik aradı. Her iki soygun ile ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:



-------------



Olayın meydana geldiği her iki iş yerinden görüntü



İş yeri sahipleri ile röp.



Şüphelilerin aracı ve bagajdaki çelik kasa



Polis ekiplerinin olay yeri çalışması



Polisin çevrede arama yapması



Genel ve detaylar