Dha İstanbul- Polis Boş Arazilerde Uyuşturucu  Aradı

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İstanbul-DHA



Bahçelievler'de polis uyuşturucu operasyonu yaptı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede boş arazilerde, boş alanlarda uyuşturucu madde aradı. Ekipler, aynı zamanda şüpheli görülen kişileri durdurarak GBT(Genel Bilgi Toplama) kontrolünden geçirdi. Arama çalışmalarında narkotik köpek de kullanıldı.







Görüntü Dökümü:



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-Polis ekiplerinin boş arazide uyuşturucu aramasından görüntü



-Şüpheli bir kişinin durdurulması



-Şüphelinin aranmasından detaylar



-Polis köpeğinin uyuşturucu madde aramasından görüntü