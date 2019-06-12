DHA İSTANBUL - PENDİK, TUZLA VE YALOVA İÇİN UYARI
istanbul DHAMeteoroloji, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova için kuvvetli yağış uyarasında bulundu.
istanbul DHA
Meteoroloji, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova için kuvvetli yağış uyarasında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova'da önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yıldırım düşmesi ile sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı" denildi
Kaynak: DHA