DHA İSTANBUL - PENDİK'TE TÜNELDE FECİ KAZA: 2'Sİ AĞIR 5 YARALI (1)
Haber-Kamera: Ali Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHAPendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber-Kamera: Ali Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA
Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Hafriyat kamyonunun da karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda yeni açılan tünelde biri hafriyat kamyonu 4 araç birbirine girdi. Feci kazada tünel adeta savaş alanına döndü. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, tünel trafiğe kapandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Kazaya karışan araçlar
-Çalışmalar
Kaynak: DHA
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