Dha İstanbul - Pendik'te Parklarda Asayiş ve Narkotik Uygulaması Yapıldı
Haber-Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pendik Emniyet Müdürlüğü ekipleri Pendik'te bulunan parklarda asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirdi.
Haber-Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pendik Emniyet Müdürlüğü ekipleri Pendik'te bulunan parklarda asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirdi. Havadan helikopter desteğiyle yapılan uygulama sırasında şüpheli gördükleri şahısların üstünü arayıp kimlik kontrolü yapan polisler, dedektör köpek kullanarak park içinde uyuşturucu olup olmadığını kontrol etti. Akşam saatlerinde yapılan uygulama yaklaşık iki saat sürdü.
Öte yandan, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ekiplerin Pendik'te 10 adreste bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi ile aranma kaydı bulunan 2 kişinin de arasında bulunduğu toplam 13 kişi gözaltına alınmıştı.
Görüntü Dökümü:
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-Polislerin araçlarından inip koşarak parka girmeleri
-Polislerin şüpheli gördükleri şahısların üst araması ve kimlik kontrolünü yapması
-Polis helikopterinin görüntüsü
-Köpekli aramadan görüntü
-Genel ve detaylar