Dha İstanbul -  (Öncesi ve Sonrasıyla Aktüel Geniş Görüntü) - Sütlüce'deki Bina Çöktü

Dha İstanbul -  (Öncesi ve Sonrasıyla Aktüel Geniş Görüntü) - Sütlüce'deki Bina Çöktü

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHASütlüce'de hemen altındaki inşaat çalışması nedeniyle altındaki toprak boşalan 4 katlı bina çöktü.

Dha İstanbul -  (Öncesi ve Sonrasıyla Aktüel Geniş Görüntü) - Sütlüce'deki Bina Çöktü

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA

Sütlüce'de hemen altındaki inşaat çalışması nedeniyle altındaki toprak boşalan 4 katlı bina çöktü. Çökme anı farklı açılardan kameraya yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Çökme öncesi çekilen görüntülen

-Çökme anının farklı açıdan görüntüleri (4 farklı açı)

-Çökme sonrası çekilen görüntüler

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