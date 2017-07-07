Dha İstanbul- Müzikle Para Kazanarak Dünyayı Geziyor

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN / İSTANBUL DHA



Fransız Alex Ambient Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yaptığı müzikle bir anda yolcuların ilgi odağı oldu.



Hindistan'dan gelerek ülkesi Fransa'nın Lyon şehrine seyahat eden Alex Ambient, İran çalgısı santurla yolcuları uçuş öncesi rahatlatmaya çalıştı. Alex Ambient 'in çabasına karşılık yolcularda para verdi. 2 yıldır dünyayı dolaşanAlex Ambient geçtiğimiz yıl yaşanan terör saldırısı sonrası Türkiye'ye geldiğini ve 10 aydır Hindistan'ta bulunduğunu söyledi. Ambient, Ortadoğu'da bir çok ülkede, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşadığını belirtti. Alex Ambient, havalilanında santurunu çalarken müzik dinletisini yolcular görüntülemeye çalıştı. Ambient,"Kundalini (bir tür yoga) öğretmeniyim. İnsanlara müziğimi hediye ediyorum. İnsanlar alışveriş yaparken santuru dinledi ve sevdiler"dedi. Gezmek için paraya ihtiyacı olduğunu belirten Alex Ambient,"Tabi ki paraya ihtiyacım var. Benim para kazanma yolum bu"diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



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-Alex'in santurunu çalması



-İlgiyle izleyen ve görüntüleyen yolcular



-Alex'in konuşması



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