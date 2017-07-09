Dha İstanbul -   Miting Alanında Fenalaşanlar da Oldu

Enver ALAS, İstanbulDHA



Maltepe'deki miting alanındaki katılımcı sayısı her geçen dakika artarken, alanda bulunanlar arasında fenalaşanlar da oluyor. Rahatsızlanan katılımcılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Bunlardan hastanede müdahale görmesi gerekenler ambulansla alandan çıkarıldı



Görüntü Dökümü



-------------------



-Ambulansların alana girişi



-Fenalaşan vatandaşların ambulansa alınması



-Sağlık ekiplerinin müdahalesi



-Alana giren ambulanslar



-Genel ve detaylar