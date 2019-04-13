Dha İstanbul - Marmaray'da Arıza: Yürüyerek Geçtiler
İstanbul DHAMarmaray'da arıza nedeniyle trende kalan yolcular tüp geçidi yürüyerek geçti.
İstanbul DHA
Marmaray'da arıza nedeniyle trende kalan yolcular tüp geçidi yürüyerek geçti.
Marmaray'da öğle saatlerinde arıza yaşandı. Arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk yaşandı. Trende kalan yolcular ise Marmaray tüp geçidini yürüyerek geçti. O anlar yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı. Arıza bir süre sonra giderildi. Seferler normale döndü.
Görüntü Dökümü:
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-İstasyonlardaki yoğunluk
-Tüp geçitte yürüyenler
-Detaylar
Kaynak: DHA