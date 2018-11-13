İstanbul'da İETT Otobüsü Kaza Yaptı: 9 Yaralı

İstanbul'da yokuş aşağıya inen İETT otobüsünün sürücüsü, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza saat 10.45'te meydana geldi. Yokuş aşağıya inen İETT otobüsünün sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs yol kenarındaki duvara çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı 9 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

İETT'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kuruçeşme'de meydana gelen kazanın otobüsün freninin patlamasından kaynaklandığını açıkladı.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah 10.29'da 57 UL Kuruçeşme - Beşiktaş hattında görev yapan 34 TP 5935 plakalı İETT otobüsünün ilk tespite göre freni patlamıştır. Freni patlayan otobüs, havanın yağışlı ve zeminin kaygan olmasından dolayı Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi Çağrı Sokak üzerinde bulunan istinad duvarına çarpmıştır. Otobüste bulunan yolculardan 8 vatandaşımız ve şoför personelimiz olmak üzere 9 kişi hafif olarak yaralanmıştır. Yolculardan 2'si ayakta tedavi edilmiş olup, 7'si tedbir amaçlı çevredeki hastanelere sevk edilmiştir" denildi.