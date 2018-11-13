İstanbul'da İETT Otobüsü Kaza Yaptı: 9 Yaralı
İstanbul'da İETT otobüsünün sürücüsü, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
İstanbul'da yokuş aşağıya inen İETT otobüsünün sürücüsü, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Kaza saat 10.45'te meydana geldi. Yokuş aşağıya inen İETT otobüsünün sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs yol kenarındaki duvara çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı 9 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki inceleme sürüyor.
İETT'DEN AÇIKLAMA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kuruçeşme'de meydana gelen kazanın otobüsün freninin patlamasından kaynaklandığını açıkladı.
İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah 10.29'da 57 UL Kuruçeşme - Beşiktaş hattında görev yapan 34 TP 5935 plakalı İETT otobüsünün ilk tespite göre freni patlamıştır. Freni patlayan otobüs, havanın yağışlı ve zeminin kaygan olmasından dolayı Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi Çağrı Sokak üzerinde bulunan istinad duvarına çarpmıştır. Otobüste bulunan yolculardan 8 vatandaşımız ve şoför personelimiz olmak üzere 9 kişi hafif olarak yaralanmıştır. Yolculardan 2'si ayakta tedavi edilmiş olup, 7'si tedbir amaçlı çevredeki hastanelere sevk edilmiştir" denildi.
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MARKETLERDEKİ POŞETLER UCRETLİ OLACAK ARTIK YASA MECLİSTEN GEÇTİ HAYIRLI OLSUN CANIM ULKEMECevap Yaz 1 Yayından KaldırPOŞET SAĞLIKSIZ VE DOĞA DÜŞMANIDIR: ÇEVREYİ DAHA AZ KİRLETİRSİN İŞTE. CEBİNDE POŞETLE GİT SENDEYayından Kaldır
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Yağmur kuru asfalta ilk düştüğünde yol çok kaygan olur kesinlikle o nedenle direksiyon hakimiyeti kaybedilmiştir. Yağmurlu havada önünüzdeki araç lastikleri su atıyorsa yol tamamen ıslanmış ve kaygan olmaz anlamındadır.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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kazayi neden küçümsüyorsunuz 30 km hızla bile çarpan otobüsün içindeki vatandaş en arkadan en öne yığılır yada tavana çarpabilir bu işler öyle basit kaza denecek kazalar değil Allah herkesi korusun! sevdikleriniz de olabilirdi böyle bir kazada o zamanda küçümser miydiniz?Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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kaza nerede bilgilendirirmisiniz lütfenCevap Yaz 1 Yayından Kaldır