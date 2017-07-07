Dha İstanbul - Kılıçdaroğlu'na İstanbul Girişinde Mehteranlı Karşılama -1
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 23'üncü gününde saat 12.00 sıralarında İstanbul'a girdi.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 23'üncü gününde saat 12.00 sıralarında İstanbul'a girdi. Kılıçdaroğlu'nu İstanbul il sınırında mehteran ekibi karşıladı. CHP Tuzla İlçe Teşkilatı tarafından getirildiği öğrenilen mehteran takımı İzmir Marşını da çaldı.
Görüntü Dökümü:
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-Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü
-İl sınırı tabelası
-Mehteran takımı
-Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a girişi