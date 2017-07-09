Dha İstanbul - Kılıçdaroğlu'na Eşlik Edenler Miting Alanına Yürümeye Başladı

Dragos'taki kamp alanında Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başka kimse kalmadı. Kılıçdaroğlu tek kişilik yürüyüşüne bu noktadan saat 16.00 da başlayacak



Haber: Özgür ALTUNCU - Hayati KILIÇ / Kamera: Yaşar KAÇMAZ, İstanbulDHA



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüşün son 3 km'si için Dragos'taki kamp alanında dinlenmeye çekildi. Kılıçdaroğlu'na eşlik eden ve çoğunluğu İstanbul dışından gelen gruplar da aynı bölgede kurulan çadırlarda geceyi geçirdi. Sabah erken kalkan katılımcılar kahvaltılarını yaptıktan sonra Maltehe Miting Alanına doğru yürüyüşe geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting alanına tek başına yürüyeceğinin açıklanmasının ardından Dragos'teki kamp alanında güvenlik görevlileri ve gazeteciler dışında kimse kalmadı. Kılıçdaroğlu'nun saat 16: 00 sularında miting alanına tek başına yürümesi bekleniyor.



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Kamp alanındaki kalabalığın yürüşünden genel ve detay görüntüler