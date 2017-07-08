Dha İstanbul - Kılıçdaroğlu : Dragos'tan Miting Alanına Yalnız Yüreyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,



"Dragos'tan miting alanına yalnız yürüyeceğim. Ben de gidip genel başkan ile yürüyeceğim diyen vatandaşlarıma uyarı yapacağım. Beni Dragos'ta beklemeyin. Eğer ilgi gösterirseniz miting alanına gelin"



"Miting alanında bayrak dışında, adalet pankartı dışında ve Atatürk posteri dışında hiçbirşey istemiyoruz"



"Hiç kimsenin başka bir pankart getirmesini, başka bir bayrak açmasını doğru bulmuyoruz. Bunu yapanları da provokatör olarak değerlendiriyoruz"



Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL DHA



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 24. gününe başlarken açıklama yaptı. Saat 09.00'da kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Bugün 24'üncü günümüz. Rahat yürüdük en azından kendi açımdan söylüyorum. ve 24'üncü güne başlayan noktaya geldik. Bu süre içinde 4 mevsimi yaşadık aslında ve Türkiye'nin ne kadar güzel olduğunun farkına bir kez daha vardık" dedi.



"DEMOKRASİNİN GÜZELLİĞİNİ BİRLİKTE YAŞAMALIYIZ"



Kılıçdaroğlu, "Yolda çok sayıda ilgi gösteren vatandaşım vardı. Onlara teşekkür ediyorum. Bizi protesto eden vatandaşlarım vardı. Onlara da teşekkür ediyorum. Demokrasinin güzelliğini birlikte yaşamalıyız. Yan yana olan, biri protesto ederken biri alkışlayan vatandaşımız arkadaş aslında. Siyasetin de bu kültüre ulaşması beni rahat kılar" diye konuştu.



"Güvenlik görevlilerimize yürekten teşekkür ediyorum" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir siyasal iktidarın değil de halkın polisi halkın jandarması olunca halkla aralarında hiçbir sorun yok. Biz barışçıl bir yürüyüş yaptık onlar bizim güvenliğimizi sağladılar" şeklinde konuştu.



"BUNU YAPANLARI DA PROVOKATÖR OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"



Maltepe Miting alanında yarın düzenlenecek miting hakkında da bilgi veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Dragos'tan miting alanına yalnız yürüyeceğim. Ben de gidip genel başkan ile yürüyeceğim diyen vatandaşlarıma uyarı yapacağım. Beni Dragos'ta beklemeyin. Eğer ilgi gösterirseniz miting alanına gelin. Ben yürüyüşle miting alınana geleceğim" dedi.



"Miting alanında bayrak dışında, adalet pankartı dışında ve Atatürk posteri dışında hiçbirşey istemiyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "Altı oklu bayrak da istemiyoruz. Hep birlikte adalet istiyoruz. Hiç kimsenin başka bir pankart getirmesini, başka bir bayrak açmasını doğru bulmuyoruz. Bunu yapanları da provokatör olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.



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