Dha İstanbul - Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Mitingi'nde Konuşuyor-2

"OHAL KALKSIN, TÜRKİYE NORMALLEŞSİN İSTİYORUZ"



"FETÖ İLE MÜCADELENİN GÖSTERMELİK DEĞİL, GERÇEKTEN YAPILMASINI İSTİYORUZ"



Haber: İSTANBUL / DHA



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'deki 'Adalet Mitingi'nde yaptığı konuşmada, "OHAL kalksın, Türkiye normalleşsin istiyoruz. FETÖ ile mücadelenin göstermelik değil, gerçekten yapılmasını ve bu darbe girişiminin siyasi ayağının kesinlikle ortaya çıkarılmasını istiyoruz" dedi.



Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirdikleri 'Adalet Yürüyüşü'yle ne istediklerini anlatan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "OHAL kalksın, Türkiye normalleşsin istiyoruz. Adliyeye, kışlaya, camiye siyaset girmesin. Yargı, siyasetin sopası olarak kullanılmasın. Yargı tarafsız ve bağımsız kılınsın. Hapishanede gazetecileri olmayan bir Türkiye istiyoruz. Özgür medya istiyoruz. Üniversiteleri susturulmuş değil, üniversiteleri konuşan bir Türkiye istiyoruz. Düşünceyi açıklama özgürlüğü istiyoruz. Düşüncesini açıkladı; diye kişilerin, kurumların suçlanmasını ve hapishaneye atılmasını istemiyoruz. Milletin seçtiği vekillerin tutuklanmasını, hapishaneye atılmasını değil; TBMM'de görev yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.



"DEMOKRATİK PARLAMENTER SİSTEMİ İSTİYORUZ"



CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "FETÖ ile mücadelenin göstermelik değil, gerçekten yapılmasını ve bu darbe girişiminin siyasi ayağının kesinlikle ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Tek adam rejimi değil, tek adam rejimine 'hayır' diyoruz. Tek adam rejimi değil, demokratik parlamenter sistemi istiyoruz. TBMM'nin gasp edilen yetkilerinin iadesini istiyoruz. Göstermelik değil, gerçekten de kadın-erkek eşitliği istiyoruz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesini ve devletin bu konuda daha tutarlı politikalar üretmesini istiyoruz. Gençlere saygı istiyoruz. Gençler, potansiyel suçlu olarak gösterilmesin istiyoruz. Toplumsal barışımızı bozan tüm antidemokratik uygulamaların eşit yurttaşlık temelinde sona erdirilmesini istiyoruz"



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-CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşması



-Meydandan görüntüler