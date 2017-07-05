Dha İstanbul- Kaptanın Camı Temiz Bulsun

Dha İstanbul- Kaptanın Camı Temiz Bulsun

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İSTANBUL DHAUçaklar sefere çıkmadan önce görevliler uçağın kabinini temizler ve yeni sefer için hazırlar.

Dha İstanbul- Kaptanın Camı Temiz Bulsun

Haber-Kamera:  Murat ÇAKIR -  İSTANBUL DHA

Uçaklar sefere çıkmadan önce görevliler uçağın kabinini temizler ve yeni  sefer için hazırlar. Temizlik görevlilerin uçağın içine ellerinde elektrik süpürgeleri ve temizleme malzemeleri ile girmeleri çoğu zaman yolcular tarafından  gözlenir. Fakat kokpit camının silinmesi pek rastlanır durum değildir. Türk Hava Yolları uçağının kokpit camından sarkan bir görevli Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntüler oluşturdu. Kokpit camını açarak oturan bir görevli elindeki bezle temizlik yaptı. DHA kamerası bu ilginç görüntüyü  kaydetti. 

 

Görüntü Dökümü:

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-Uçağın kokpit camına oturan ve bezle camları silen görevliden görüntüler

-Apronda uçakların bakımını yapan görevliler

-Havalimanı apronu ve uçaklardan detaylar