Dha İstanbul - Kadıköy'de Üst Yoldan E-5'e Uçan Otomobilin Sürücüsü Öldü(1)

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL



Kadıköy'de Fikirtepe Mevkii'n 15 Temmuz Köprüsü istikametinde üst yoldan aşağı D-100 Karayolu'na uçan otomobil, beton dökme aracına çarptı. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle, 15 Temmuz Köprüsü istikametinde trafik durdu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Görüntü Dökümü:



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-Olay yerinden görüntüler