Dha İstanbul - İstiklal'deki Canlı Bomba Saldırısı Davasında Karar

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul, DHA

İstiklal Caddesi'nde 19 Mart 2016'daki canlı bomba saldırısıyla ilgili 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanıklar Ercan Çapkın ve Hüseyin Kaya hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve"Tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından 5'er kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 2 sanık "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırılırken, bir sanık da tüm suçlardan beraat etti.

SANIKLAR BERAATİNİ İSTEDİ

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Hüseyin Kaya, İbrahim Gürler, Ercan Çapkın hazır bulundu. Tutuklu sanık Mehmet Mustafa Çevik ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS SUÇUNDAN CEZA

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Ercan Çapkın ve Hüseyin Kaya'nın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, Simha Simon Damri, Alireza Razmkhah, Yonatan Suher, Abvraham Godman'ın bombalı saldırıda hayatını kaybettiğini belirterek, sanıklar Ercan Çapkın ve Hüseyin Kaya'nın "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 4'er kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ercan Çapkın, "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçundan da 2 yıl 1 ay hapis ve 60 gün adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, verilen ceza süresini dikkate alarak sanıklar Çapkın ve Kaya'nın tutukluluk hallerinin de devamına hükmetti.

"KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERDİ"

Mahkeme heyeti, Ercan Çapkın ve Hüseyin Kaya hakkında "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan dava açıldığını belirterek, bu suçun "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçu kapsamında kalarak eridiğini belirterek, sanıklar Çapkın ve Kaya hakkında "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan karar verilmesine yer olmadığına karar verdi.

"ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN" 2 SANIĞA 15'ER YIL HAPİS CEZASI

Sanıklar Mehmet Mustafa Çevik ve İbrahim Gürler ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçun "terör suçu" kapsamında kaldığını belirten mahkeme heyeti, sanıklar Çevik ve Gürler'e verilen cezayı 15'er yıla yükseltti. Mahkeme sanıklar Çevik ile Gürler'in tutukluluk hallerinin de devamını kararlaştırdı.

BİR SANIK BERAAT ETTİ

Sanıklardan Erkan Çapkın hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Tasarlayarak kasten öldürme", "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından dava açıldığını kararında belirten mahkeme heyeti, üzerine atılı eylemi işlediğinin sabit olmaması nedeniyle sanık Erkan Çapkın'ın beraatine hükmetti.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERDİ

Mahkeme heyeti, Ercan Çapkın ve Hüseyin Kaya hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 44 kez uygulanmasına yönelik olarak iddianame tanzim edildiğini belirterek kararında şu ifadelere yer verdi:"Buna ilişkin iddianamede açık bir anlatımın yer almadığı, iddianameden mağdur olarak 25, müşteki olarak da 20 kişi olmak üzere toplam 44 kişinin isminin geçtiği ancak bunların hangilerinin olayda yaralandığının belirtilmemesi karşısında atılı suçtan hüküm tesisine yeterli iddianamede anlatım olmadığı dikkate alınarak karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Söz konusu eylemde yaralananlararla ile ilgili olarak gereğinin takdir ve ifası için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı'na suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi."

DAVANIN GEÇMİŞİ

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan Yunanistan Konsolosluğu önünde DEAŞ terör örgütünün talimatı ile canlı bomba Mehmet Öztürk tarafından bombalı eylemi gerçekleştirilmişti. Canlı bomba saldırısında İsrail vatandaşları Simha Simon Demri, Yonathan Suher, Avraham Godman ve İran vatandaşı Ali Rıza Khalman'ın hayatını kaybetmiş, 44 kişi ise yaralanmıştı. İddianamede 5 sanık hakkında "Anayasayı ihlal", "Nitelikli kasten adam öldürme", "Birden fazla kişiyi öldürmeye teşebbüs", "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezaları talep edilmişti.

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Kaynak: DHA