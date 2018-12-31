Dha İstanbul- İstiklal Caddesi'nde Şüpheli Çanta Fünye ile Patlatıldı

Dha İstanbul- İstiklal Caddesi'nde Şüpheli Çanta Fünye ile Patlatıldı

Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHATaksim İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

Dha İstanbul- İstiklal Caddesi'nde Şüpheli Çanta Fünye ile Patlatıldı

Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHA

Taksim İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

İstiklal Caddesi'nde bir işyerinin önünde bulunan çanta polisi alarma geçildi. Polis, çantayı inceledikten sonra güvenlik şeridi çekti. Durum bomba uzmanı polislere bildirildi. Bomba uzmanı polis, çantayı fünye ile patlattı. Çantadan kağıtlar çıttığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Çantanın görüntüsü

-Güvenlik önlemleri

-Çantanın patlatılması

-Detaylar

DHA FEED

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et