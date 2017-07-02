Dha İstanbul - İstanbul Kuzey Rüzgarlarıyla Nefes Alacak. Salı Günü Hem Yağmur Hem Fırtına ..

En sıcak 2 günü geride bırakan İstanbul serinliyor. Önce Edirne, ardından Kırklareli ve İstanbul. Yağmur geliyor. Karadeniz'deki karayel fırtınası serinletecek.



Zeki GÜNAL - Uğur AYAZSIN, İstanbul DHA



Cuma ve Cumartesi en sıcak 2 günü geçiren İstanbul'da bugün sıcaklık bir kaç derece de olsa daha düşük ölçüldü. Bazı semtlerde 35'i bulan ancak kent genelinde 30 ve cıvarında seyreden sıcaklıklarda da İstanbullular sahillerde kalmayı, sıcağın etkisinden kurtulmaya çalıştı.



39.2 İLE EN SICAK : BAKIRKÖY



Meteorolojik ölçüm istasyonlarından derlenen bilgilere göre Cuma günü 39.2 dereceyle Bakırköy İstanbul'un en sıcak semti oldu. Bu sıcaklık 2007 haziran'ında ölçülüp arşivlere giren 40.2 derecelik rekordan sadece 1 derece geride kaldı.



HEM KUZEY RÜZGARI HEM YAĞMUR



Son haftayı, her gün tırmanan sıcaklıklarla geçirip sonunda sıcaklık rekorunun kapısına dayanan İstanbul kuzey rüzgarlarıyla serinleyecek. Meteorolojik tahmin istasyonlarından DHA'nın derlediği bilgilere göre Pazartesi akşam saatlerinden itibaren önce Edirne sonra da Kırklareli'nde oldukça etkili yağmur bekleniyor.



Trakya'daki kadar "çok etkili" olmasa da Salı sabahından itibaren İstanbul'da da yağmur bekleniyor. Ama İstanbul'u ve çevresini asıl serinletecek etki kuzey rüzgarlarıyla gelecek.



KARADENİZ'DE FIRTINA



Karadeniz'de fırtına düzeyinde esmesi beklenen karayel rüzgarının salı günü boyunca etkili olması bekleniyor. Rüzgar ve yağmur sıcaklıklarda önemli düşüşlere yol açacak. Sıcaklığın 20 derece ve cıvarına kadar düşmesi bekleniyor.



İSTANBUL BUGÜN



Serin havanın kapısına dayandığı İstanbul'da bugün son hafta olduğu gibi yine sahiller ve gölgeler seçildi sıcağın etkisini azaltmak için. Taksim'de sıcak havadan bunalan İstanbullular gölgeden ayrılmadı. bazıları ağaç altını tercih etti. Şemsiyeler herkes için seyyar gölge görevi gördü. ve sahiller. Caddebostan da diğerleri gibi İstanbullu'nun denizle buluştuğu noktalardan biri oldu.



Görüntü Dökümü:



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(TAKSİM)



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Şemsiye ile yürüyen turistlerden görüntü



Yerde yatan köpeklerden görüntü



Ağaç altında oturan vatandaştan görüntü



Gölgede oturanlardan görüntü



Genel ve detaylar



KADIKÖY



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Kadıköy Caddebostan sahilden görüntü



Denize girenlerden görüntü



Denize atlayanlardan görüntü



Genel ve detaylar



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