Dha İstanbul - İstanbul'da Sağanak Yağış ve Fırtına Etkili Oluyor

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - Ardı ardına gelen fırtına uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde yoğun yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Fırtınanın etkisiyle Boğaz'da şiddetli dalgalar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'un ardı ardına yaptığı fırtına ve yoğun yağış uyarılarının ardından, İstanbul'da iki gündür aralıklarla süren sağanak yağmur ve rüzgar gece saatlerinde etkisini arttırdı.

Özellikle Boğaz çevresinde etkisini arttırarak fırtınaya dönüştü. Eminönü, Üsküdar ve Sarıyer'de, fırtınanın etkisiyle dalgalar yükselirken, Boğaziçi adeta kahverengiye boyandı. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar rüzgar nedeniyle yürümekte zorluk çekti. Bazı vatandaşlar, soğuk hava ve fırtınaya aldırış etmeden Galata Köprüsü'nde balık tutarken, Üsküdar Sahili'nde Kız Kulesi manzarasını seyreden vatandaşlar ise ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

"SU BULANIK OLDUĞU İÇİN BALIK AZ"

Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlardan Murat Kaya, fırtınanın suyu bulandırması nedeniyle bekledikleri kadar balık tutamadıklarını belirterek, "Balık biraz az, ufak tefek geliyor. Su bulanık olduğu için balık az. Hava da yağışlı ama bakalım, kısmetimizi bekliyoruz. Birkaç tane çinekop tuttuk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şiddetli dalgalar

-Fırtınanın salladığı ağaçlar

-Balık tutanlar

-Ateş yakarak ısınmaya çalışanlar

-İstanbul Boğazı'ndan görüntü

-Karayollarından görüntü

-Yağmurda yürüyen vatandaşlar

-Genel ve detay görüntüler