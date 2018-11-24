İstanbul'da Bombalı Eylem Hazırlığı Yapan PKK'lılara Operasyon: 12 Gözaltı

İstanbul'da, PKK'nın sözde kuruluş yıldönümü olan 27 Kasım'ı bahane ederek El Yapımı Patlayıcı(EYP) ile bombalı saldırılarda bulunmaya hazırlanan örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi(DGH) üyesi 12 zanlı yakalandı.

SALDIRI HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın İstanbul'daki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda, örgütün gençlik yapılanması olan DGH üyelerinin EYP ve molotof kokteyli ile saldırı hazırlığı içinde olduğunu belirledi.

12 ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

Örgütün sözde kuruluş yıldönümü olan 27 Kasım'ı bahane ederek saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen 12 kişinin yakalanması için İstanbul'da 6 ilçede 13 adrese Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Hareket Timleri sabah saatlerinde operasyon düzenledi. 12 örgüt üyesi yakalandı.

KANITLAR ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.