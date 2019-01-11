Dha İstanbul - İstanbul'da Fetö Soruşturması: 50 Kişiye Gözaltı Kararı

Haber: Özden ATİK - İstanbul DHA

TSK'daki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 16 ilde 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

1 Albay, 2 Binbaşı, 1 Yüzbaşı, 2 Astsubay ve 44 askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 50 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan operasyonlar devam ediyor

Kaynak: DHA