DHA İSTANBUL İSTANBUL- 2 İSTANBUL VALİLİĞİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DİNLENMESİ İÇİN 3151 KİŞİLİK YER TAHSİS EDİLDİİstanbul Valisi Ali Yerlikaya,"İstanbul'da sağlık çalışanlarımız için 3 bin 151 kişilik yer tahsis ettik.

İSTANBUL VALİLİĞİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DİNLENMESİ İÇİN 3151 KİŞİLİK YER TAHSİS EDİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,

"İstanbul'da sağlık çalışanlarımız için 3 bin 151 kişilik yer tahsis ettik. 2 bin 166 çalışanımız şuan bu imkanı kullanıyor"

İstanbul DHA - İstanbul Valiliği, sağlık çalışanları için 3 bin 151 kişilik yer tahsis edildiği açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'da sağlık çalışanlarımız için 3 bin 151 kişilik yer tahsis ettik. 2 bin166 çalışanımız şuan bu imkanı kullanıyor" bilgisini verdi.Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi: "İstanbul Valiliği, Covid-19 pandemisine karşı gece gündüz büyük bir özveri ile görev yapan sağlık çalışanlarının hizmetine sunmak için konaklama yeri çalışması başlattı. İstanbul Valiliğinin çalışmasına oteller, sosyal tesisler, misafirhaneler ile kamu,özel ve sivil toplum kuruluşu yurtları destek verdi. İstanbul'da toplamda 3.151 kişilik yer tahsis edildi. Sağlık çalışanlarımız İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan Konaklama Koordinasyon Merkezi tarafından misafir edilmek üzere en yakın konaklama yerinde yönlendiriliyor. Hastanelerdeki görevlerini yaparken evlerine zamanında gidemeyen, hastaneşartlarında yeterli dinlenme ve konaklama imkanı bulamayan sağlık çalışanlarımız oteller, kamuya ait sosyal tesisler, misafirhaneler ile kamu, özel ve sivili toplumkuruluşlarına ait yurtlarda misafir ediliyor. İstanbul'da kamuya ait sosyal tesislerin yatak kapasitesinin 2.140 sağlık çalışanlarımızın konaklamasına tahsis edildi. Bugün itibariyle 1.271 sağlık çalışanımız misafir ediliyor. Otel ve özel yurt işletmecilerimiz tarafından sağlık çalışanlarının istifadesine sunulmak üzere ise bugün itibariyle 1.011 yatak kapasitesi İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilmiş durumda. Çeşitli oteller ve özel yurtlarda 895 sağlık çalışanı konaklıyor"

"BU ZOR GÜNLERİ BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE KISA ZAMANDA ATLATACAĞIZ"İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın değerlendirilmesi ise şu şekilde verildi: "Çok önemli bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde, yoğun bir çalışma temposu içinde, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızaminnettarız. Onlar; hepimizin sağlığı için büyük bir özveriyle evlerinden, ailelerinden ayrı kalarak, gece-gündüz demeden hizmet veriyorlar. İnanıyorum ki milletimiz de sağlık personelimizin bu fedakarlığını her zaman takdirle anacaktır. Bunun göstergesi olarak hep birlikte sağlık çalışanlarımızı alkışladık, alkışlamaya ve biz de onlara yardımcı olamaya devam edeceğiz. İstanbul'da kamuya ait sosyal tesislerimizin önemli bir bölümünü sağlık personelimizin hizmetine sunulmak üzere İl Sağlık Müdürlüğümüze tahsis ettik. Bunun yanında, turizm sektöründe önde gelen işletmecilerimizin de sağlık camiamıza destek verdiğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Çok sayıda Oteli sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunarak, bu zor günlerde büyük bir moral ve güç veren Türkiye Otelciler Birliği yönetimi ve çok değerli üyeleri ile otellerimizin sahiplerine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Yine, sosyal tesislerini, misafirhanelerini ve yurtlarını tahsis eden kamu yönetici ve görevlileri ile sivil toplum kuruluşu yöneticilerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde kısa zamanda atlatacağız"Yerlikaya, 2 bin 166 çalışanın şu an imkanları kullandığını kaydetti.Vali Yerlikaya, İstanbullulara da bir çağrıda bulunarak "Koronavirüs salgınıyla mücadelede devletimizce alınan tedbirlere uyulması hepimiz için çok önemli. Lütfen zorunlu olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayalım. Çocuklarımızı market ve pazarlara götürmeyelim. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Evde kalalım" ifadelerini kullandı.Valiliğin açıklamasında sağlık çalışanları için işletmelerinde yer açmak isteyenlerin İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan Konaklama Koordinasyon Merkezi ile (0212 453 08 97) iletişime geçebileceği kaydedildi.

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2- -PROF. CEMİL TAŞÇIOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Müge YARIMBATMAN - Semih ÇALIŞKAN - Kubilay ÖZEV - İSTANBUL- KORONAVİRÜS nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı.İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. 67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı. Cenaze Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

HABERİ OĞLU DUYURMUŞTUAcı haberi Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, dün hayatını kaybetti. Vefat haberini Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Onur Taşçıoğlu'nun paylaşımında, "Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoglu' nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

Görüntü Dökümü: ----------------Cenaze töreni -Oğlunun görüntüsü-Cenaze namazının kılınması-Detaylar

====================3 - PROF. DR. FERİHA ÖZ KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Elif YAVUZ- İstanbul - DHA - CERRAHPAŞA Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dali eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs sebebiyle 87 yaşında hayatını kaybetti. Haberi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen sosyal medya hesabında duyurdu. Aynı zamanda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Büge Öz'ün kayınvalidesi olan Prof. Dr. Feriha Öz, 87 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü: -----------Öz'ün fotoğrafı

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4- İSTANBUL'DA ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİNE KORONAVİRÜS DÜZENLEMESİ

Haber: İSTANBUL,İstanbul Valiliği tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında eczanelerin çalışma saatlerine yeni düzenleme yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuyla ilgili bir sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yerlikaya, açıklamada şu ifadelere yer verdi: "#Covid19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09: 00-18: 00 saatleri arası olarak belirlenmiştir"

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5- YENİ DOĞAN VE PREMATÜRE BEBEKLER DE KORONAVİRÜS RİSKİ ALTINDA

Özlem YURTÇU KARABULUT/ İSTANBUL, YENİ Doğan Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Ferhat Çekmez, koronavirüs salgınının sadece 65 yaş ve üzeri nüfus için değil, bağışıklığı henüz oluşmamış yeni doğan dönemi bebekler ve özellikle de erken doğmuş prematüre bebekler açısından büyük risk oluşturduğunu söyledi.Türk Neonatoloji Derneği Üyesi ve Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Ferhat Çekmez, koronavirüs salgını konusunda, hastalğın sadece yaşlı nüfus için tehlike yarattığı yönünde yanlış bir algı oluştuğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: "Genç nüfus ve çocuklarda çok etkili olmuyor gibi bir algı hakim. Oysa ki zaman ilerledikçe çocuklarda ve küçük bebeklerde de vaka bildirimleri yansımaya başladı. Dünyada 10, ülkemizde ise bir yeni doğan Covid-19 pozitif vaka bildirimi oldu. Yine İngiltere, Belçika gibi ülkelerden klinikleri ağır giden, kötüleşen, hatta yaşamını yitiren vakalar oldu. Yeni doğan bebekler ve özellikle zamanından önce doğmuş prematüre bebekler Covid-19'dan nasıl etkileniyor, aileler için de önemli bir soru bu. Covid-19 enfeksiyonunda da diğer enfeksiyonlardan çok da farklı bir bulgu yok aslında. Yani bebekte emmede azalma, hareketlerinde azalma, solunum sıklığında artış, bebeğin renginde morarma, bozulma, ateşin yükselmesi veya çok düşmesi, uyandıramama gibi genel enfeksiyon bulguları bunda da geçerli. Şimdiye kadarki vakalardan da böyle bildirimler yapılmış belirtiler açısından. O nedenle aileler bu bulgulardan bir veya birkaçını fark ederse mutlaka bir doktora danışmalı."

EN RİSKLİ GRUP ZAMANINDAN ÖNCE DOĞANLARPrematüre bebeklerin yeni doğan normal bebeklere göre, yeni doğan bebeklerin ise daha büyük yaştaki bebeklere göre bağışıklık sistemleri açısından daha riskli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çekmez, "Bu yaştaki ve durumdaki bebeklerin bütün enfeksiyonlara karşı yatkınlıkları daha yüksektir. Prematüre bebeklerde ise ekstra şöyle bir sıkıntımız var: Anne karnından koruyucu antikorlar gebeliğin son 3 ayında bebeğe geçiyor. Ama prematüre bebekler erken doğdukları için bu süreç sekteye uğruyor. O yüzden de anneden antikorları, koruyucu hücreleri alamadan doğuyorlar. Genel olarak enfeksiyonlara yatkınlık daha da yüksek oluyor prematüre bebeklerde bu nedenle. Anne sütü içeriği pek çok antikor açısından yoğundur. Doğumdan sonra anne sütü alan bebeklerde enfeksiyon oranları daha az bu nedenle" diye konuştu.

DOĞUŞTAN KALP HASTASI BEBEKLER DE EKSTRA KORUNMALIYeni doğan bebeğin kendi bağışıklık sistemi hücrelerinin kabaca üçüncü aydan sonra randımanlı olarak üretebilmeye başlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Ferhat Çekmez, sözlerini şöyle noktaladı: "Ayrıca bir de doğuştan anomalisi olan bebekler var. Örneğin doğuştan kalp hastalığı, metabolik hastalıkları olan bebekler var. Bunlar da enfeksiyonlara yatkınlığı daha fazla olan bebekler. Tüm bu saydığımız gruptaki bebeklerin çok dikkatli bir şekilde evlerinde, gerekmedikçe hastaneye gitmeden, korunaklı halde izlenmesi gerekiyor. Anne karnından bebeğe koronavirüs geçişi var mı, bu konu hala tam olarak netleşmedi, çalışmalar devam ediyor. Anne sütünden geçip geçmediği konusunda da henüz yeterli veri yok. Hastane şartları enfeksiyon açısından tehlikeli ama yeni doğan bebeklerin de ilk aylardaki doktor kontrolleri çok sık aralıklarla yapılması gerekiyor. Çünkü beslenme bozukluğu, kan şekeri düşüklüğü, sarılık gibi problemler çok sık görülüyor erken dönemde. Ama böyle bir ortamda anne babalar ve doktorların ezberleri biraz değişecek mecburen. Doktorlar, çok gerekmedikçe kontrol sıklıklarını azaltmalı. Ancak enfeksiyona dair alarm bulgular varsa, ailelerin bebeği hiç beklemeden doktora götürmesi gerektiği yönünde bilgilendirilmesi gerekli. Bir de yoğun bakımda yatan bebeklerimiz var. Hem Sağlık Bakanlığı'nın uyarısı hem de hastanelerin genel olarak aldığı önlemler çerçevesinde yoğun bakım ziyaretleri kesinlikle yasaklandı. Anne ve babalar bebeklerini göremiyorlar veya çok minimalize edildi bu ziyaretler. Ailelerde psikolojik yönüyle huzursuzluk yarattı bu. Hekimler tarafından bu sürecin de çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Sadece tıbbi yönü değil, bebeğin aile sürecinin de çok iyi yönetilmesi gerekiyor ki aileler bu dönemi çok travmatize geçirmesinler. Ailelerden de şunu istiyoruz, biraz sabırlı olsunlar. Hem aile için, hem bebek için, hem de sağlık çalışanları için çok zorlu bir süreç bu."

Görüntü dökümü: -------------------Çekmez ile röp ===================

6- BÜYÜKÇEKMECE'DE TEPKİ ÇEKEN PARTİYİ DÜZENLEYEN KİŞİ KONUŞTU: HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUZ

Müslim SARIYAR-Osman BAKIR/ KORONAVİRÜS salgınını önlemeye yönelik 'evde kal', 'sosyal mesafeyi koru" çağrıları sürerken Büyükçekmece'de bir villada düzenlenen eğlencenin sosyal medyada yayınlaması büyük tepki çekmişti. Görüntüleri izleyen polis aralarında villa sahibinin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına almış, bu kişilere ise 2 ay ev hapsi verilmişti. O eğlenceyi düzenleyen Mustafa Süslü konuştu. Süslü, "Yaptığımız şeyle övünmüyorum. Amacımız sadece eğlenmekti. Herkesten özür diliyorumö dedi.Büyükçekmece'de bir villada düzenlenen eğlence, buraya katılan Elif K., tarafından sosyal medyada canlı yayınlanmıştı. Görüntüleri izleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmış ve villa sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına almış bu kişiler ise çıkarıldıkları mahkemece 2 ay ev hapsi cezası verilmişti.Görüntülerin sosyal medyada yayınlayan Elif K. ve partiye katılan diğer kişiler ifadelerinde kendilerini Mustafa Süslü'nün mesaj atarak davet ettiğini, villanın da konumunu attığını söylemişlerdi. 2 ay ev hapsi alan 4 kişiden biri olan işletme sahibi Mustafa Süslü, şunları söyledi: "2-3 arkadaş mangal yapıyorduk. Villa sahibi İlker arkadaşım olur. Aldığım alkolün de etkisiyle rehberimde bulunan birkaç arkadaşıma mesaj ve konum attım. Bir anda sayı çoğaldı. Gelenler yanlarında arkadaşlarını da getirmişlerdi. Bizim amacımız eğlenmekti. İşletmeci olduğum için çevrem geniş. Arkadaşlarımızla birlikte eğlendik. Koronavirüs nedeniyle hassas davranılması gerekiyordu. Bu nedenle de tepki aldık. Kendimize geldiğimizde yanlış olduğunun farkına vardık. Ticari bir amaç olmadı. Herkesten özür diliyoruz. Pişmanım. Yaptığım şeyle övünmüyorum. Amacımız sadece eğlenmek. 2 aylık ev hapsi aldık. Tekrar özür diliyorum herkesten. Ayrıca bazı kanallarda maskeli doktor üniformalı eğlence görüntüleri de yayınlandı. O görüntülerin bizim eğlencemizle alakası yok"

2 ay ev hapsi alanlar arasında bulunan Mehmet Çağlayan'ın avukatı Abdullah Burak Akça ise, "Olayı önceki günden almak gerekirse villada mangal yapıyorlar. Alkol alıyorlar. Gece kulübü sahipleri olduğu için etrafları da geniş. Gece de dozu kaçıyorlar açıkçası. Yaptıkları eğlence sosyal medyada canlı yayınlanınca tepki oldu. Emniyete göre katılımcı sayısı 70- 80 kişi. Ancak emniyet ilk önce önce 11 kişiyi aldı daha sonra 16 kişiye kadar çıktı. Diğer katılımcılarla ilgili çalışmaları ise sürüyor. Müvekkilim Mehmet Çağlayan'ın da arasında bulunduğu 4 kişiye ise savcı gözaltı talimatı verdi. Bir gün sonra ise 2 ay ev hapsi aldılar. Bir gün sonra kendileri bana çok pişman olduklarını belirttiler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: --------------Süslü ile röp.-Akça ile röp-Detaylar

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7- ESENYURT'TA PTT ÖNÜNDE YOĞUNLUK; 'SOSYAL MESAFE' KURALINA YİNE UYULMADI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, Esenyurt'ta PTT şubesi önünde oluşan yoğunlukta vatandaşlar 'sosyal mesafe' kuralına yine uymadı. Polis ve zabıta ekipleri vatandaşları uyardı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye bin lira tutarında yapılan ödemelerinin ikinci gününde de PTT önlerinde yoğunluk oluştu. Esenyurt'ta sabah saatlerinde PTT şubesi önüne gelen vatandaşlar sıra beklerken "sosyal mesafe" kuralına uymadı. Uzun kuyrukların oluştuğu PTT önüne gelen polis ve zabıta ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kuralı konusunda vatandaşları uyardı. Vatandaşların kurala uygun şekilde sıraya geçmelerini sağladı.

Görüntü dökümü--------------Yoğun kalabalıktan görüntü-Vatandaşlar ile röportaj-Polis ve zabıta ekiplerinden görüntü-Yapılan uyarılar-Sıraya geçilmesi-Genel ve detaylar =====================

8- MALTEPE'DE ÖĞRETMENLER KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTAN VE TULUM ÜRETİYOR

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, KORONAVİRÜS ile mücadelede Maltepe'de bulunan meslek liselerinde gönüllü öğretmenler tarafından yüzey dezenfektanı ve tulum üretiliyor. Üretilen malzemeler kamu kurumlarına gönderilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü öncülüğünde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla meslek liselerinin temizlik malzemesi ve tulum üretimi yapmasının önü açıldı. Meslek liselerindeki alan öğretmenleri de gönüllü olarak bu projeye destek verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, projenin bizzat takipçisi olurken Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı ise gönüllü öğretmenlere lojistik destek sağladı. Maltepe'deki iki farklı okulda gönüllü öğretmenler tarafından dezenfektan ve tulum üretimi yapmaya başladı. Aydınevler Mahallesi'nde bulunan Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gönüllü olan 7 Kimya öğretmeni, kamu kurumlarına gönderilmek üzere yüzey dezenfektanı üretiyor.

Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatma Yetik, "Ülke olarak koronavirüsle bir mücadele halindeyiz. Biz de bu mücadeleye nasıl bir katkı sunarız diye düşünürken kimya alanı öğretmenlerimizle yüzey dezenfektanı yapabileceğimizi fark ettik. Arkadaşlarımızla organize olduk sonrasında günlerdir sağ olsun bütün ekip emek verdiler, çalıştılar, uğraştılar. Aşağıda görmüş olduğunuz atölyeyi oluşturduk ve üretime başlamış olduk." dedi.

Ürünleri bütün kamu kurumlarına yüzey dezenfeksiyonunu sağlayabilmek için il vasıtasıyla gönderdiğini belirten Yetik, " 7 öğretmenimiz gönüllü olarak bu organizasyonun içinde bilfiil çalışıyor. Burası bizim AR-GE çalışmalarını yapmış olduğumuz laboratuvarımız. Öğretmenlerimiz, yüzey dezenfektanı üretmek için burada çalışma yaptılar. Üretmiş oldukları ürünü burada test ettiler. Onay aldıktan sonra da aşağıdaki üretim atölyemizde üretime başlamış olduk." diye konuştu.

GÜNDE 40 TULUM ÜRETİLİYORÖte yandan Yalı Mahallesi'nde bulunan Maltepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde gönüllü olan Moda Tasarımı Teknolojileri alan şefi ve öğretmeni ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı alan şefi olmak üzere toplam 3 öğretmen de kamu kurumlarına gönderilmek üzere lamineli kumaştan tulum üretmeye başladı. Günde 40 adet tulum üretebilen öğretmenler, koronavirüse karşı alınan önlemlerde sağlık çalışanlarına destek oluyor.

Görüntü Dökümü-----------------Yüzey dezenfektanı üreten öğretmenler-Yüzey dezenfektanı dolu bidonlar-Muhabir anons (Gamze Şimşek)-Öğretmenlerin laboratuvarda çalışması-Okul müdürü ile röp-Tulum üreten öğretmenlerin çalışması-Genel ve detay

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9- METEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI

istanbul DHAMeteoroloji, İstanbul için sağanak uyarısı yaptı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da bugün öğleden sonra başlaması beklenen sağanak yağışın yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar etkili olacağı ve metrekareye 20-40 kg yağış bırakacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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10- "DURAKTA BEKLİYORLARDI, DAYANAMADIM ALDIM" DEDİ, 789 LİRA CEZA YEDİ

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - DÜNYAYI saran koronavirüs tehdidi ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye aykırı olarak Avcılar'da yarı kapasite ile yolcu taşımadığı belirlenen, "Durakta bekliyorlardı, dayanamadım aldım" diyen minibüsün şoförüne 789 TL ceza kesildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ambarlı Meydan'da oluşturdukları denetim noktasında taksi, otobüs ve minibüsler üzerinde denetim yaptı. Taksi şoförlerinin plakalarındaki son rakama uygun olarak tek ve çift plaka kuralına uygun olarak hareket ettikleri belirlenirken, sürücülere belirlenenin dışında sayıda yolcu almamaları, direksiyon başında maske takmaları ve mümkün olduğunca ön koltuğa kimseyi oturtmamaları gerektiği hatırlatıldı.

4 FAZLA YOLCU ÇIKTIAmbarlı yönüne gelen minibüslerin genellikle boş olduğu görülürken, Küçükçekmece yönüne giden Münir Elçiçek yönetimindeki 34 M 5344 plakalı minibüs durdurulunca bazı koltukların boş olmasına rağmen bazı yolcuların ayakta yolculuk ettiği belirlendi. Görevliler, sürücü dışında araçta 11 yolcu bulunduğunu belirledi. Ruhsatında taşıyabileceği yolcu sayısı 14 olarak belirlenen minibüste 7 yerine 11 yolcu olduğu görülünce, gönüllü olarak 4 yolcunun inmesi istendi. Hemen inen yolculardan Sevinç Çakır, yapılan denetimin yerinde olduğunu, araç sayısının azlığı nedeniyle minibüse binmek durumunda kaldıklarını söyledi. Polis memurunun uyarısı üzerine Çakır ile birlikte 3 yolcu daha indi.

"OTURMADILAR, PARALARINI VERDİM"Hakkında 1593 sayılı 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesini düzenleyen,öBu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, idari para cezası verilir" hükmü uyarınca hakkında işlem yapılan Münir Elçiçek, yolcuların kendi istekleri ile boş koltuklara oturmadığını, inenlere paralarını iade ettiğini belirterek, ceza yazılmamasını istedi. "Durakta bekliyorlardı, dayanamayıp aldım" diyen sürücüye yasa uyarınca 789 TL para cezası kesildi.

Görüntü Dökümü: --------------------Durdurulan minibüs ve taksi şoförlerine Koronavirüs nedeniyle uyarılar yapılırkenr-Fazla yolcu taşıyan minibüste polis sayım yapılırken-Fazla yolcular inerken-Yolculardan Sevinç Çakır ile röportaj-Araç sürücüsünün tepkisi ve görüntüleri-Polisler cezai işlem uygularken-Genel ve detay görüntüler

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11- SULTANGAZİ'DE AYAKTA YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜSTEN SAĞLIK GÖREVLİLERİ ÇIKTI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/- SULTANGAZİ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe girişinde şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarına denetim yaptı. Uyarılara rağmen yüzde 50 kapasite kuralına uymayan, ayakta yolcu alan minibüsçülere ceza yağarken, ayakta yolcu alan bir minibüste 2 sağlık görevlisinin bulunması dikkat çekti.

KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE 3 BİN 180 TL PARA CEZASISultangazi'de İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri dün akşam saatlerinde minibüslere, otobüslere ve servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Yunus ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde toplu taşımada yarı kapasite kuralına uymayan, ayakta yolcu taşıyan sürücülere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine göre 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genelgeye uyan sürücü ve yolculara da teşekkür etti.

"ARIZA YAPAN MİNİBÜSTEKİ YOLCULARI ALDIM"Ayakta fazla yolcu taşınan minibüslerde bulunan yolcular, aşağı indirildi. Ekipler tarafından kurallara uymaları yönünde uyarıda bulunuldu. Bir minibüs sürücüsü, bir başka minibüsün arıza yaptığını belirterek, minibüste bulunan yolcuları kendi minibüsüne aldığını söyledi.

"DURUMUN VAHİMETİNİ SİZ BİZDEN DAHA İYİ BİLİYORSUNUZ"Bir başka minibüste ayakta yolculuk yapanların arasında iki sağlık görevlisinin bulunması dikkat çekti. Minibüste bulunan yolcular aşağı indirildi. Aralarında iki sağlık görevlisinin bulunduğu yolcular alınan tedbirler ve kurallara uyulması yönünde uyarıldı. Zorlu bir süreçten geçildiğini belirten ekipler, kurallara uymayanları 155 polis imdat hattına ihbar etmelerini istedi. Polis, yolcular arasında bulunan ve hemşire olduğu öğrenilen kadın yolcuya "Durumun ne kadar vahim olduğunu siz bizlerden daha iyi biliyorsunuz. Lütfen kurallara uyalım, uymayanları uyaralım" dedi.

Görüntü Dökümü: ------------------Denetim yapan ekipler-Durdurulan araçlar-Sağlık çalışanlarının açıklamaları-Polisin uyarısı-Genel ve detaylar

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12- AVCILAR'DA NİKAHI KIYILAN POLİS ÇİFTTEN 'EVDE KAL' ÇAĞRISI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - Koronavirüs ile mücadele kapsamında sadece iki şahit huzurunda nikah kıyan polis çift, herkesin yetkililerin çağrılarına uyarak dışarı çıkmamalarını isterken, "Evde kalın" çağrısı yaptı.İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgesi uyarınca aralarında düğün salonlarının da bulunduğu bazı işletmeler 16 Mart itibarıyla geçici süreyle kapatıldı. İstanbul'da Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beylikdüzü, Çekmeköy, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli, Tuzla, Ümraniye ve Zeytinburnu belediyelerinin gelin, damat ve iki şahidin katılımıyla nikah kıymalarına karar verildi. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, İsmail Sümbül ile Emel Öztürk, Koranavirüs salgını nedeniyle bazı programlarını iptal ederken, daha önceden belirledikleri nikah tarihini ertelemedi. Polis çift nikahlarını Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda iki arkadaşlarının şahitliği ve 3 arkadaşlarının uzaktan kapı aralığından izlediği sade törenle kıydırdı. İsmail Sümbül, "Kurallara uyarak sosyal mesafeyi koruma koşuluyla şahitlerin huzurunda nikah akdimizi gerçekleştirdik. Mutluyuz. Umarım bu Koronavirüs dünyanın başından defolur herkes mutlu hayatına yeniden kavuşur" dedi. Gelinlik giymeyen Emel Öztürk, "Böyle olmasını istemezdik şartlar malum" demekle yetindi. İsmail Sümbül, iki tarafın anne ve babaların 55-60 yaş aralığında olduğunu, hastalık riski nedeniyle onları Sivas ve Giresun'dan İstanbul'a getirtmeyi uygun bulmadıklarını, ileride güzel günlerde birlikte fotoğraf çektirmeyi umut ettiklerini belirtirken, nikahtan sonra görev başına döneceklerini vurgulayarak, eşi ile birlikte "Yetkililerin uyarılarına uyun, evde kalın" çağrısı yaptı.Aynı salonda daha sonra aynı koşullarda nikahları kıyılan Özcan Günana ile gelin Meltem Turan'ı çok sayıda yakınları kapı aralığından izleyerek, görüntülemeye çalıştı. Gelinin babası Mustafa Turan, "Çocuklar anlaşmış, karar vermiş. Nişan ve düğün iptal oldu. Kısmette nikahı böyle kıymak varmış" dedi.

Görüntü Dökümü: ---------------------Polis çiftin nikah töreninden görüntüler-Polis çift nikah salonunun önünde-Polis çift ile röportaj-Polis çift, arkadaşları ile selfie yaparken-Özcan Günana ile gelin Meltem Turan ile röportaj-Çiftin görüntüleri-Gelinin babası ile röportaj

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13- ANNEDEN OTİZMLİ OĞLUNA DAYAK ATAN SANIĞIN TAHLİYESİNE VE ADLİ TIP RAPORUNA TEPKİ

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'da yüzde 76 engelli raporu bulunan, otizmli Taha Alper'i darp ettiği iddiasıyla tutuklanarak 1.5 yıla kadar hapsi istenen Okan Metin'in, tahliye edilmesine annesi tepki gösterdi. Anne Zeliha Yıldırım, oğlu için verilen 'Kendisini savunabilecek durumda' raporuna ilişkin, "5 yaşındaki çocuk konuşsun Alper'in sorunlu olduğunu anlar. Aklım almıyor. Milyarlarca hücremiz var 1 hücreme bu raporu kabul ettiremiyorumö diyerek tepki gösterdi.Olay, 8 Mart'ta Cihangir Mahallesi'nde meydana gelmişti. Okan Metin. yüzde 76 engelli raporu bulunan Taha Alper'i döverken sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. . Dayak ardından çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası tepkiler büyüyünce Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile ikinci kez gözaltına alınan Okan Metin, 'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı basit yaralama' suçundan tutuklandı. Hakkında 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Metin'in avukatı, davanın açıldığı Küçükçekmece 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurarak tahliye kararı verilmesini isteyerek, itirazda bulundu. Mahkemenin isteği üzerine Küçükçekmece Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edilen otizmli genç için "Beden ve ruh bakımından kendisini savunabilecek durumda' raporu verildi. Mahkeme bu rapor üzerine sanık Okan Metin hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve iki gün ikametine yakın karakola imza vermesi koşuluyla 23 Mart'ta tahliye kararı verdi. Ailenin avukatı Bakırköy nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye kararı ve adli tıp raporuna itirazda bulundu.

ANNE TEPKİ GÖSTERDİOtizmli Taha Alper'in annesi Zeliha Yıldırım, gelişmeleri şaşkınlıkla izlediklerini belirtirken, doktorun 10 dakika gördüğü oğlu için hangi ölçülere dayanarak bu raporu verdiğini sordu. Oğluna yıllar öncesinden İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu tarafından çeşitli engelleri göz önüne alınarak yüzde 76 engelli raporu verildiğini belirten Zeliha Yıldırım, şunları söyledi:

"19 yaşındaki çocuğum 12'nci sınıfta olması gerekirken henüz okuma yazma bilmiyor, ilkokul 1'inci sınıf aşamasında, makasla kağıt kesemiyor. Motor kasları gelişmemiş, dikkat eksikliği, zeka geriliği var ve sonuçta yüzde 76 ağır engelli raporu verildi. Çocuktu, o rapora inanamadım gittiğimiz başka bir hastaneden daha benzer rapor verildi. Yine kabullenemedim. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 2016-17 yıllarında sürekli gittik. Bu olayın ardından polis tarafından arandık, Küçükçekmece Adliyesi'ne koronavirüs tehditi olduğu ortamda gittik. 5-6 dakikalık görüşme ardından bu rapor verildi. Şimdi soruyorum, "Doktorun nasıl bir uzmanlığı, bilgisi vardı, nasıl bir test yaptı bu kanaate vardı. Çocuğum 'Nasılsın?' diyen herkese 'İyiyim' diyebiliyor. Ona, 'Korktun mu?' diye sorduktan sonra bu raporu nasıl verebilirsiniz? Çocuğum 6 numara gözlük kullanıyor. Arkadan gelip tekme vurulunca gözlüğü fırlamış, bu durumda hiçbir şeyi göremez. Her şeyi karıştırır. 5 yaşındaki çocuk konuşsun Alper'in sorunlu olduğunu anlar. Aklım almıyor. Milyarlarca hücremiz var 1 hücreme bu raporu kabul ettiremiyorum.ö

Anne Yıldırım gereken itirazları yaptıklarını, bu raporu yazan kişinin hangi testi yaptığını açıklamak zorunda olduğunu masum ve savunmasız oğluna saldıran sanığın "Engelli ise bana neö diyerek dayağa devam ettiğini belirtirken, şunları ekledi: "Durumunu öğrendiği bu çocuğu darp etmeye devam eden bu kişi, canice öldürmeye teşebbüs etmiş demektir. Engelli olduğu söylendikten sonra insan durur. Bugüne kadar bir tane özür yok. Bir kez vicdanınız sızlasın. Biz çocuklarımıza önce merhameti aşıladık. Adalete güveniyoruz. Yargılanmaya başlamadan önceki tahliyeye ve verilen rapora itirazımızı yaptık.ö

Görüntü Dökümü: -----------------------Dayak yiyen otistik gencin fotoğrafları ve annesi ile videosu-Sanık, polis merkezinden çıkarılırken-Anne verilen rapora tepkisini DHA muhabirine anlatırken-Anne 19 yaşındaki okuma yazmayı öğrenemeyen oğlunun defterlerini gösterirken-Engelli genç defterlerin sayfalarını çevrirken-ARŞİV

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14- 10 YAŞINDA 473 SUÇ KAYDI OLAN ÇOCUĞUN YANKESİCİLİK YAPTIĞI ANLAR KAMERADA

Ali ABLAY - Ersan SAN/ İSTANBUL, Büyükçekmece'de yankesicilik olaylarının artış göstermesinin ardından harekete geçen emniyet ekiplerince 10 yaşındaki yankesici ve ailesini gözaltına alındı. 10 yaşındaki B.G.'nin 473 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda yaşanan yankesicilik olaylarının artış göstermesinden sonra çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olayları gerçekleştiren kişinin 10 yaşındaki B.G. olduğunu belirledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise B.G.'nin arkasından yaklaştığı kişilerin çantalarındaki eşyaları yankesicilik yöntemiyle çaldığı ve B.G.'nin koronavirüse karşı tıbbi maske taktığı görüldü. Soruşturmayı derinleştiren emniyet ekipleri, B.G.'nin babası Süleyman G.(29)'ye ait otomobili takibe aldı. Süleyman G.'ye ait araç dün öğlen saatlerinde Büyükçekmece D-100 Karayolu üzerinde durduruldu. Süleyman G.'nin aracıyla birlikte hareket eden başka bir otomobil daha durdurulurken, B.G., babası Süleyman G., annesi Sinem G.(28), yankesicilik olayları sırasında aileye yardımcı olan Ferdi D.(38), Sezer F.(27) ve B.G.'yi polis ekiplerinden kaçırmaya çalışan Ecevit G.(44) gözaltına alındı. 10 yaşındaki B.G.'nin hırsızlık, kapkaç ve yankesicilik suçlarından toplam 473 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, babası Süleyman G.'nin yankesicilik, dolandırıcılık, azmettirme, hırsızlık, genel güvenliği tehlikeye sokma ve ruhsatsız silah bulundurmadan 53 suç kaydı, annesi Sinem G.'nin ise yankesicilik ve hırsızlık suçlarından 50 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelilerden Ferdi D.'nin yankesicilik, hırsızlık ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından 20 suç kaydı, Sezer F.'nin yankesicilik ve hırsızlık suçlarından 26 suç kaydı olduğu belirlenirken, Ecevit G.'nin yaralama, tehdit ve ruhsatsız silah bulundurmadan 7 suç kaydı oluğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.G., Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı gözlem evine götürüldü. B.G.'nin annesi Sinem G. ve Sezer F. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, Süleyman G., Ferdi D. ve Ecevit G. bugün adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü----Güvenlik kamera görüntüleri

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15- BEYLİKDÜZÜ'NDE HIRSIZLARIN APARTMANA GİRİŞ ÇIKIŞ ANLARI KAMERADA

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, BEYLİKDÜZÜ'nde bir evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 2'si polisin takibi sonucu yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer ikisini arama çalışmaları devam ediyor. Hırsızlık şüphelilerinin apartmana giriş ve çıkış anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.Gürpınar Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir evden 22 Aralık'ta 4 şüphelinin 50 bin dolar, 200 gram Suudi Arabistan altını, 5 bin riyal, 1 adet lüks marka kol saati ve inşaat şirketine ait kaşe çaldıkları öğrenildi. Polis evi soyulan M.A.M'nin ihbarı üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın meydana geldiği bölgede güvenlik kamaralarını inceleyerek şüphelilerin eşkal ve kimliklerini tespit etti. Polis, yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından Kenan Ö.(20) ve Cumali A.(30) isimli şüphelileri Sultangazi'de yakaladı.Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Kenan Ö.'nün 13 adet suç kaydı, Cumali A.'nın 49 adet suç kaydı olduğu belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntülere yansıyan diğer 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.Öte yandan, hırsızlık şüphelilerin hırsızlık için girdikleri apartmana ikişerli olarak girdikleri güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin tanınmamak için şapka taktıkları ve olay sonrası apartmandan çıktıkları anlar görülüyor.

Görüntü dökümü: -----------------------(Güvenlik Kamerası)-Şüphelilerin apartmana giriş anı-Şüphelilerin apartmandan çıkış anı-(Aktüel)-Şüphelilerin şube çıkışı

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16- TARABYA SAHİLİ BUGÜN DE BOŞ KALDI

ANIL UÇAN/İSTANBULKoronavirüs salgını nedeniyle 'Evde kal' uyarılarını dikkate alan vatandaşlar nedeniyle Tarabya Sahili bugün de boş kaldı.Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle birlikte geniş çaplı önlemler alınmaya başlanmıştı. Önceden sahillere akın eden İstanbullular, virüs salgını nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ediyor. Normal günlerde spor ve yürüyüş yapmak için yoğun olan Tarabya Sahili vatandaşların evlerinde kalması nedeniyle bugün de boş kaldı. Sahil şeridi, spor aletleri, otobüs durakları ve banklarda kimsenin olmadığı görüldü.

Görüntü Dökümü-------------------Sahilden detaylar-Spor aletlerinden detaylar-Bank detayları-Durak detayları-Genel detaylar

====================17- ATAŞEHİR'DE HURDA DEPOSU AYNI GÜN İKİ KEZ YANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,Ataşehir'de hurda malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın söndürülürken, gece de aynı yerde yangın çıkması nedeniyle polis ekipleri yangın ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.Yangın, saat 09.00 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 3006. Caddesi üzerinde çıktı. Hurda deposu olarak kullanılan iş yerinden alevler yükseldiğini görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Hurdalık çevresinde yaşayan vatandaşlar, korku dolu gözlerle yangının söndürülmesini bekledi. Gecede aynı yerde çıkan yangın nedeniyle polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.Görgü tanıkları "Isıtıcıdan çıkmış herhalde gecede çıktı burada yangın. Ekipler geldi söndürdü, yine yangın çıktı" diye konuştu.

Görüntü dökümü: ----------------------Hurdacıdan çıkan alev ve duman-İtfaiyenin müdahalesi-Çevredeki vatandaşların görüntüsü-Polis ekiplerinden görüntü-Vatandaşlar ile röp-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA