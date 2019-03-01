Dha İstanbul - İdo'da Sefer İptalleri

Dha İstanbul - İdo'da Sefer İptalleri

MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.

Dha İstanbul - İdo'da Sefer İptalleri

İSTANBUL DHA - MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

07.30 - Bostancı-Beşiktaş

07.40 - Bostancı-Kadıköy-Bakırköy

07.45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.10 - Beşiktaş-Bostancı

08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

12.00 - Bostancı-Yenikapı-Bandırma

Kaynak: DHA
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