DHA İSTANBUL- İBB GENEL SEKRETER VEKİLLİĞİNE MEHMET ÇAKILCIOĞLU ATANDI

DHA İSTANBUL- İBB GENEL SEKRETER VEKİLLİĞİNE MEHMET ÇAKILCIOĞLU ATANDI

İSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Vekilliği'ne Mehmet Çakılcıoğlu atandı.

DHA İSTANBUL- İBB GENEL SEKRETER VEKİLLİĞİNE MEHMET ÇAKILCIOĞLU ATANDI

İSTANBUL DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Vekilliği'ne Mehmet Çakılcıoğlu atandı. 
İBB Genel Sekreterliği görevinden istifa eden Hayri Baraçlı'nın yerine Mehmet Çakılcıoğlu vekaleten atandı. Yavuz Erkut ve Murat Ongun da başkan danışmanı olarak görevlendirildi.


Kaynak: DHA
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