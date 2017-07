Dha İstanbul - Hts Kayıtları Tanığı Yalancı Çıkardı, Beraat Mahkumiyete Dönüştü

İstinaf Mahkemesi, çocuğun cinsel istismarı davasında yerel mahkemede beraat eden sanık B.A., lehine tanıklık yapan S.K.'nın cep telefonuna ait HTS kayıtlarını (görüşme ve sinyal trafiği) istedi. Gelen HTS kayıtları ile tanığın telefonunun olay günü olay yerinde sinyal vermediğini tespit eden İstinaf Mahkemesi, tanık hakkında "Yalancı tanıklıktan" suç duyurusunda bulundu. Mahkeme ayrıca, sanık hakkında yerel mahkemece kurulan beraat kararını da kaldırarak, sanığa, "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan 3 yıl ceza verdi.



Bayrampaşa'da 12 Haziran 2015 tarihinde karnesini alan 13 yaşındaki S.S.G. isimli kız çocuğunu işyerine çağıran terzi B.A., hakkında, mağdurun ailesinin şikayeti üzerine, "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan dava açıldı. Sanık B.A., yargılandığı İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki sorgusunda, suçlamaları kabul etmedi. Olayın meydana geldiği iddia edildiği sırada işyerinde müşterileri bulunduğunu, aç olduğunu düşünerek mağdura para verdiğini, onu öpmeye çalışmadığını iddia etti.



8. sınıf öğrencisi Mağdur S.S.G. ise, karne aldığı gün evine dönerken sanık B.A.'nın kendisini yoldan çevirdiğini, işyerine çay içmeye çağırdığını, kendisi ile gizli aşk yaşayacağını söylediğini, karne hediyesi olarak kendisine 2 TL verdiğini, kendisini dükkanın arkasına çekerek öpmeye çalıştığını ancak onu iterek dükkandan çıktığını, verdiği parayı da yolda attığını söyledi. Sanık lehine dinlenen tanıklar V.S. ve S.K., olay günü sanığa ait işyerinde herhangi bir olumsuzluk görmediklerini söylediler.



BERAAT GEREKÇESİ: OLAYA KÖTÜ HAYALLERİNİ MONTE EDEBİLECEĞİ



İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi, 20 Ocak 2017 tarihli oturumda verdiği kararda, dosyaya sunulan fotoğraflara göre suçun gerçekleştiği terzi dükkanının saydam camla kaplı olduğunu, dışarıdan içerinin rahat göründüğünü belirterek, "Mağdurenin terzi dükkanında çay içtiği, masa üzerindeki bozuk paraya bakması üzerine bu paranın sanık tarafından mağdureye verildiği, olay anında mağdurenin derhal velisini arayıp bilgi vermediği, karşılaştığı durumun ahlaki kötülüğünü başlangıçta algılayabildiği halde kendi ahlaki değerlendirmesiyle olaya kötü hayallerini de monte edebileceği, sanığa günlük haberlerde benzer olayların kötü sonuçlandığını düşünerek suçlamada bulunmuş olabileceğinden mağdurenin beyanına itibar edilmeyerek beraat kararı vermek gerekmişti r" gerekçesi ile sanığın beraatine karar verdi.



Mağdurenin ailesi bu kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, ön inceleme safhasında Bilgi Teknolojileri Kurumu'na (BTK) başvurarak tarafların ve tanıkların cep telefonlarına ait HTS kayıtlarını istedi.



YALANCI TANIKLIK HTS KAYITLARINDA ORTAYA ÇIKTI



Gelen HTS kayıtlarında sanık lehine tanıklık yapan S.K.'nın cep telefonunun olay günü olan 12 Haziran 2015 tarihinde olay saatinde olayın meydana geldiği Bayrampaşa'da sinyal vermediğini, oturduğu Gebze'de sinyal verdiğini gösterdi.



Bu HTS kaydı üzerine 20. Ceza Dairesi, 6 Haziran 2017 tarihine duruşma günü verdi. O gün yapılan duruşmaya sanık B.A., ve avukatı ile mağdure S.S.G.'nin ailesinin Avukatı Özge Can katıldı. Mahkeme Başkanı Selçuk Kaya, BTK'dan gelen HTS kayıtlarına ilişkin raporu okudu. Başkan Kaya, rapora göre sanık B.A. lehine yerel mahkemede tanıklık yapan S.K.'nın cep telefonunun olay günü olay yeri olan Bayrampaşa'da değil, Gebze'de sinyal verdiğini söyledi.



Sorgusu yapılan sanık B.A., burada da suçlamaları kabul etmedi. Mağdur S.S.G.'nin Avukatı Özge Can, şikayetlerinin devam ettiğini, yerel mahkemenin sanık lehine verdiği beraat kararının kaldırılarak sanığın cezalandırılmasını istedi.



Duruşma Savcısı Levent Kandemir, sanık B.A.'nın olay günü karnesini alan mağdure S.S.G.'yi dükkanına çağırdığını, sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismarda bulunduğunu, sanık lehine tanıklık yapan S.K.'nın telefon sinyalinin olay bölgesinde değil farklı bölgede sinyal verdiğini belirterek, sanığın, "Sarkıntılık düzeyinde kalan çocuğun cinsel istismarı" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Sanık B.A.'nın Avukatı İsmail Arslan, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek, müvekkilinin tanığının Gebze'den Bayrampaşa'ya günübirlik geldiğini savunarak, "Gelmemiş olsa neden Gebze'de oturan birisini tanık olarak sunalım" dedi.



3 YIL CEZA ALDI



Kararını açıklayan 20. Ceza Dairesi, İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nin sanık lehine kurduğu beraat hükmünü kaldırarak, sanığı, "Sarkıntılık düzeyinde kalmış çocuğun basit cinsel istismar suçundan" 3 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Daire,sanığın pişmanlık duymadığını gerekçe göstererek de cezada sanık lehine "İyi hal" indirimi uygulamadı.



DAİRE TANIK S.K., HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



Daire ayrıca BTK'dan gelen HTS kayıtlarını gerekçe göstererek, sanık lehine tanıklık yapan S.K. hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı'na, "Yalancı tanıklıktan" suç duyurusunda bulundu. - İstanbul