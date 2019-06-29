DHA İSTANBUL - HEYBELİADA'DA YANGIN (2)

Cem TURSUN - Murat KORKMAZ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA HEYBELİADA'da yangın çıktı.

Heybeliada'da saat 14.45 sıralarında yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangına helikopterle de havadan müdahale edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

-Müdahaleden görüntüler

Kaynak: DHA