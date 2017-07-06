Dha İstanbul - Havalimanında Taşınabilir Şarj Cihazı Patladı (1)

Dha İstanbul - Havalimanında Taşınabilir Şarj Cihazı Patladı (1)

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İSTANBUL DHAAtatürk Havalimanı'nda İngiliz bir yolcunun güvenlik görevlileriyle tartışması sonrası yere fırlattığı taşınabilir şarj cihazı (Powerbank) patladı.

Dha İstanbul - Havalimanında Taşınabilir Şarj Cihazı Patladı (1)

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı'nda İngiliz bir yolcunun güvenlik görevlileriyle tartışması sonrası yere fırlattığı taşınabilir şarj cihazı (Powerbank) patladı.

Olay saat 13.50 sıralarında Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde saat 13.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 710 numaları kapıdan  taşınabilir şarj cihazıyla Londra uçağına binmek isteyen İngiliz vatandaşı Raza Hamid'e güvenlik görevlileri engel oldu. Uçağa cihazla girmekte ısrar eden Hamid ile güvenlik görevlileri tartıştı. Tartışma sırasında Raza Hamid'in yere attığı taşınabilir şarj cihazı patladı. Kısa süreli panik yaşanırken Hamid gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Hamid'in görüntüsü

-Olay yeri

-Patlamış powerbank

-Detaylar

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