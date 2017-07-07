Dha İstanbul - Harp Akademileri Komutanlığındaki Darbe Faaliyetleriyle İlgili Davada 4. Duruşma (1)

Haber: Hayati KILIÇ - İstanbul DHA



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında harekat karargahı olarak kullandığı Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki eylemleri ve Harp Akademileri komutanının kaçırılmasına ilişkin 110'u tutuklu, 1'i firari 116 sanığın üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın dördüncü duruşması başladı.



İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 110'u tutuklu, 115 sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Başbakanlık avukatları, Milli Savunma Bakanlığı avukatları, mağdur ve müştekilerin avukatları da hazır bulundu. Olaylarda şehit olanların yakınları, gaziler duruşmaya katıldı. Duruşma, sanıkların savunmalarını yapmasıyla devam ediyor.