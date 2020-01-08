DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

08.01.2020 09:56 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:56

12.30/15.00/17.00-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile başbaşa görüşecek. TürkAkım Projesi Açılış Törenine katılacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile yemekte biraraya gelecek. (Haliç Kongre Merkezi)

Kaynak: DHA