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DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

12.30/15.00/17.00-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile başbaşa görüşecek.

08.01.2020 09:56 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:56
DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

12.30/15.00/17.00-Cumhurbaşkanı , Rusya Devlet Başkanı ile başbaşa görüşecek. TürkAkım Projesi Açılış Törenine katılacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Başbakanı  Boyko Borisov ile yemekte biraraya gelecek. (Haliç Kongre Merkezi) 


Kaynak: DHA
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