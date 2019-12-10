DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.12.2019 09:13 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:13

-Şırnak'ta şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi, Bakırköy Ataköy 5. Kısım Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

13.00

-FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan on beşer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Kaynak: DHA