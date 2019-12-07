DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

14.00-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak10.00-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Verimliliği Derneği İstişare Toplantısı'na katılacak.

07.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:33
DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

14.00

-Cumhurbaşkanı , İl Başkanlığı 'na katılacak

10.00

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Verimliliği Derneği İstişare Toplantısı'na katılacak.

 


Kaynak: DHA
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