DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ14.00-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak10.00-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Verimliliği Derneği İstişare Toplantısı'na katılacak.
07.12.2019 09:17 | Son Güncelleme: 07.12.2019 09:17
DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
14.00
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak
10.00-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Verimliliği Derneği İstişare Toplantısı'na katılacak.
Kaynak: DHA