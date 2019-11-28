DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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15.00-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Kapanış Oturumuna başkanlık edecek.
28.11.2019 09:47 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:47
15.00
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Kapanış Oturumuna başkanlık edecek.
18.00/20.00-TRT World Citizen Ödül Töreni, Hasköy İplik Fabrikasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
Kaynak: DHA