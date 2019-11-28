DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
Haberler » Güncel » DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Haber

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

15.00-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Kapanış Oturumuna başkanlık edecek.

28.11.2019 09:47 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:47
DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

15.00

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Kapanış Oturumuna başkanlık edecek.

18.00/20.00-TRT World Citizen Ödül Töreni, Hasköy İplik Fabrikasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et