DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

17.00CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kupası - İlçe Örgütleri Voleybol Turnuvası'nın final müsabakasını izleyecek, dereceye giren takımlara ödüllerinin takdim edileceği törene katılacak.

09.11.2019 09:51 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:51
DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

17.00

CHP Genel Başkanı , CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kupası - İlçe Örgütleri Turnuvası'nın final müsabakasını izleyecek, dereceye giren takımlara ödüllerinin takdim edileceği törene katılacak.


Kaynak: DHA
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