DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
17.00Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlidi Nebi Haftası açılış programı kapsamında Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezindeki programa katılacak.
17.00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlidi Nebi Haftası açılış programı kapsamında Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezindeki programa katılacak.
10.00Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BORON Yeni Ürünler Lansman Toplantısı'na katılacak. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi.
10.30Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, FSM Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen "Ulaşım Politikaları Açısından İstanbul" konulu panele katılacak. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesi