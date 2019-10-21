DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
11.30-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenecek TRT World Forum 2019'a katılacak.
11.30
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenecek TRT World Forum 2019'a katılacak.
09.30-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum Çalıştayına katılacak. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Rektörlük Binası