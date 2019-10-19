DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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11.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'ne katılacak, 10.00Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Emine Erdoğan'ın da katılacağı "Entech Sıfır Atık Forumu" programına katılacak.
19.10.2019 09:33
11.00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'ne katılacak,
10.00Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Emine Erdoğan'ın da katılacağı "Entech Sıfır Atık Forumu" programına katılacak.
Kaynak: DHA