DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'ne katılacak, 10.00Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Emine Erdoğan'ın da katılacağı "Entech Sıfır Atık Forumu" programına katılacak.

19.10.2019 09:33
DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'ne katılacak, 

10.00

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Emine Erdoğan'ın da katılacağı "Entech Sıfır Atık Forumu" programına katılacak. 

 


Kaynak: DHA
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