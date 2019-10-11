Dha istanbul haber takip gündemi

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14.30Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek20.00Cumhurbaşkanı Erdoğan Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak 11.
11.10.2019 09:17
14.30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek
20.00Cumhurbaşkanı Erdoğan Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak 11.30Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi
Kaynak: DHA