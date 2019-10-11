Dha istanbul haber takip gündemi

Dha istanbul haber takip gündemi

14.30Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek20.00Cumhurbaşkanı Erdoğan Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak 11.

11.10.2019 09:17
Dha istanbul haber takip gündemi

14.30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek

20.00

Cumhurbaşkanı Erdoğan Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konulu 3.  Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak 11.30Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi

 


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et