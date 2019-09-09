Dha istanbul haber takip gündemi

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11.00/13.00-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenecek "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar" programına katılacak, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde yapımı tamamlanan okulların ortak açılışı ve 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılış...
11.00/13.00
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenecek "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar" programına katılacak, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde yapımı tamamlanan okulların ortak açılışı ve 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılış töreninde bulunacak.
10.00
-İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılacak. Gaziosmanpaşa Plevne Anadolu Lisesi