DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
11.00/15.00CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDA MİLLETVEKİLLERİ İLE KAHVALTIDA, İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANLARIYLA DA TOPLANTIDA BİR ARAYA GELECEK.
11.00/15.00
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDA MİLLETVEKİLLERİ İLE KAHVALTIDA, İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANLARIYLA DA TOPLANTIDA BİR ARAYA GELECEK.
10.00
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, WOW OTEL YEŞİLKÖY KONGRE MERKEZİ'NDEKİ GÖÇ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI'NA KATILACAK.
Kaynak: DHA
Merkez Bankası eski Başkanı Yılmaz'dan Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına ilişkin değerlendirme
Son Dakika Haberleri