DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullanacak10.00-Ak Parti İBB Adayı Binali Yıldırım, oyunu Tuzla Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu'nda kullanacak.

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullanacak

10.00
-Ak Parti İBB Adayı Binali Yıldırım, oyunu Tuzla Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu'nda kullanacak. 

12.00
-CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu oyunu Beylikdüzü'nde Haldun Taner İlköğretim Okulu'nda kullanacak. 

11.00
-Saadet Partisi İBB başkan Adayı Necdet Gökçınar  Beykoz Acarlar Mahallesi'nde bulunan TED Kolejinde oy kullanacak. 


Kaynak: DHA
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