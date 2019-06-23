DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullanacak10.00-Ak Parti İBB Adayı Binali Yıldırım, oyunu Tuzla Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu'nda kullanacak.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullanacak
10.00
-Ak Parti İBB Adayı Binali Yıldırım, oyunu Tuzla Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu'nda kullanacak.
12.00
-CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu oyunu Beylikdüzü'nde Haldun Taner İlköğretim Okulu'nda kullanacak.
11.00
-Saadet Partisi İBB başkan Adayı Necdet Gökçınar Beykoz Acarlar Mahallesi'nde bulunan TED Kolejinde oy kullanacak.
Kaynak: DHA
Son Dakika Haberleri