DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
14.00/19.00-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Toplu Açılış Töreni ile İstanbul Biz Birlikte Türkiyeyiz Buluşması'na katılacak.
14.00/19.00
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Toplu Açılış Töreni ile İstanbul Biz Birlikte Türkiyeyiz Buluşması'na katılacak.
10.00-13.30
-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısına katılacak, Valiliğe ve Belediye Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak,"Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na iştirak edecek.
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Kaynak: DHA
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