DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

14.00/19.00-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Toplu Açılış Töreni ile İstanbul Biz Birlikte Türkiyeyiz Buluşması'na katılacak.

DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

14.00/19.00
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Toplu Açılış Töreni ile İstanbul Biz Birlikte Türkiyeyiz Buluşması'na katılacak. 

10.00-13.30
-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısına katılacak, Valiliğe ve Belediye Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak,"Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na iştirak edecek.

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Kaynak: DHA
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