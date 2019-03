Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

14.00

1- CUMHUR İTTİFAKI MİTİNGİ NEDENİYLE AVRASYA TÜNELİ VE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

İstanbul Yenikapı'da bugün yapılacak Cumhur İttifakı'nın 'Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle Avrasya Tüneli ve bazı yollar sabah saat 06.00'dan itibaren etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatıldı.Tünelin girişine belediye işçileri duba koyarak kapatırken, tüneli kullanarak karşıya geçmek isteyen sürücüler ise başka güzergahlara yönlendirildi. Yenikapı'daki miting nedeniyle bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

2- FATİH'TE MAKAS ATAN OTOMOBİL İKİ OTOMOBİLE KAZA YAPTIRDI: 1'İ ÇOCUK 5 YARALI

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL,

Fatih'te, Adnan Menderes Bulvarı'nda iddiaya göre makas atarak seyreden otomobil, iki aracın yoldan çıkarak kaza yapmasına neden oldu. Bir otomobilin takla atıp bir otomobilin ağaca saplandığı kazada 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı. Kazaya sebebiyet veren otomobil hiç duraksamadan kaçtı.

Adnan Menderes Bulvarı Aksaray istikameti Topkapı mevkiinde dün saat 23.30 sıralarında, iddiaya göre makas atarak seyreden ve plakası henüz bilinmeyen bir otomobilin, trafiği tehlikeye attığı anlarda kazaya karışmamak için yolun sağına ve soluna manevra yapan iki otomobilin kaza yapmasına neden oldu. Sol şeritte seyreden 34 PY 1648 plakalı lüks otomobil bulvarı ayıran refüje çıkıp kaldırıma çarparak takla attı. O anlarda yolun sağ şeridinde bulunan 34 GH 6332 plakalı otomobil ise, yol kenarındaki bir otelin önündeki yeşil alana çıkarak, bir ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarları üzerine olay yerinde çok sayıda ambulansın yanı sıra itfaiye ekipleri de sevk edildi. Makas atarak kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen ve plakası henüz bilinmeyen otomobil sürücüsünün kazayı gördüğü halde durmayarak kaçtığı öğrenildi.

OTOMOBİLDE SIKIŞAN KÜÇÜK ÇOCUĞUN KORKU DOLU ANLARI

Takla atan lüks otomobilin arka koltuklarında bulunan bir kadın ile küçük bir çocuk otomobilin içerisinde sıkıştı. Sağlık ekiplerinin önce boyun korsesi ile desteklediği yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Küçük çocuğun yaşadığı korku dolu anlar kameralara yansırken, olay yerine gelen annesi ise kısa süreli bir sinir krizi geçirdi. Daha sonra talihsiz çocuk annesinin kucağında olayın şokunu atlatmaya çalıştı. Kazada, lüks otomobilin içerisindeki 4 kişi ile diğer otomobildeki 1 kişi olmak üzere, toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile çevrede bulunan çeşitli hastanelere götürüldü.

Kaza nedeniyle Aksaray istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, ters istikamette de kazayı seyreden sürücülerin trafik akışını yavaşlatması nedeniyle yoğunluk oluştu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıp 'makas' atarak 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sürücüyü yakalamak için çalışma yürütüyor.

3- KADIKÖY'DE 14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KULLANDIĞI ARAÇ KAZA YAPTI: 1'İ AĞIR, 2 YARALI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Kadıköy'de 14 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazada biri ağır, iki kişi yaralandı.

Kaza,Rasimpaşa Mahallesi Sarayardı Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki Erol Bayhan'ın kullandığı otomobil 41 DT 225 plakalı otomobil Bayhan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmasının etkisiyle otomobilin içerisine sıkışan Erol Bayhan ve yolcu kısmında oturan Enes Dalkılıç(14) yaralandı.

İhbar üzerine itfaiye,sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin içerisine sıkışan Erol Bayhan'ı kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bayhan ve kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Dalkılıç ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Erol Bayhan'ın durumu ağır olduğu öğrenilirken Enes Dalkılıç'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4- BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİL TAKLA ATTI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL

Beylikdüzü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kaza'da 1 kişi yaralandı.

Kaza, 03: 00 sıralarında D-100 Karayolu Beylikdüzü Haramidere Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; D-100 Karayolu'nda seyir halinde ilerleyen F.G. yönetimindeki 34 JG 0530 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce başka bir araca ardından refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil'de sıkışan F.G. çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri hafif yaralanan F.G.'ye olay yerinde müdahale etti.Kaza nedeniyle Edirne istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

5- SENEGALLİ YOLCUNUN ŞİKAYETÇİ OLDUĞU TAKSİCİ TUTUKLANDI

Haber: Serpil KIRKESER/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da aracına binen Senegalli yolcuya söylediği sözler nedeniyle tepki çeken taksici O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Taksici O.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Cumhuriyet Savcısına ifade veren şüpheli O.K. tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik de şüpheli O.K.'nın tutuklanmasına karar verdi. O.K.'nın hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Atatürk Havalimanı'nda aracına binen Senegalli O.A.L.'ye "Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin" diyerek fazla para istediği ortaya çıkan taksici O.K. dün gözaltına alınmıştı. "Gasp" suçuyla hakkında işlem yapılan O.K., olayın ortaya çıkmasının ardından taksiciler tarafından dövüldüğü ortaya çıkmıştı. Taksiciler Esnaf Odası tarafından belgesi süresiz askıya alınan O.K. bağlı olduğu Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nden de ihraç edilmişti, aracı da bağlanmıştı.

6- ALMAN YOLCU ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 25 METREDEN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Enver ALAS-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,

Atatürk Havalimanı'nda Alman yolcu Horst Bichler (61), 25 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Bichler'in intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgiere göre, 19 Mart'ta Tayland'ın tatil adası Phuket'ten aktarmalı olarak İstanbul'a gelip Almanya'nın Hannover şehrine gidecek olan Bichler, o gün uçağa binmedi. Dış Hatlar Terminali transit alanda dün rahatsızlanan Bichler, yer hizmeti görevlileri tarafından kontrol amaçlı olarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bir gün hastanede gözetim alında tutulduğu öğrenilen Bichler, bugün sabah saatlerinde hastaneden taburcu edildi. Alman yolcu daha sonra tekrar havalimanına geldi.

Saat 17.30 sıralarında Dış Hatlar Terminali gidiş katında, araç yolunun bulunduğu alanda korkuluklara çıkan Bichler, 25 metre yükseklikten boşluğa düştü. Olay yerine ilk gelen polis memuru tarafından ilk yardım uygulaması yapılan Bichler'e daha sonra sağlık ekipleri de müdahale etti. Ambulansa alınarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alman yolcu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili araştırma başlatırken, Bichler'in intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

7- BDDK VE SPK'DAN İNCELEME

İSTANBUL DHA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) müşterilerini döviz piyasalarına ilişkin olarak yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde döviz alımına yönlendiren bankalarla ilgili şikayetler üzerine inceleme başlattı.

BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son dönemde bazı bankaların müşterilerini döviz piyasalarına ilişkin olarak

yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde döviz alımına yönlendirdiklerine dair Kurumumuza yoğun şikayetler ulaşmıştır.

Konu hakkında Kurumumuzca inceleme ve soruşturma başlatılmış olup ilgililer hakkında gerekli idari ve hukuki süreçler yürütülecektir.

İletilecek tüm bilgi ve şikayetler Kurumumuzca yakından takip edilip değerlendirilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

JP MORGAN HAKKINDA DA İNCELEME

BDDK JP Morgan tarafından yayımlanan raporla ilgili olarak da inceleme başlattığını duyurdu Açıklamada," 22 Mart 2019 tarihinde JP Morgan tarafından yayımlanan raporun yanıltıcı ve manipülatif içeriği sebebiyle finansal piyasalarda oynaklığa ve özellikle ülkemiz

bankalarının itibar ve değer kaybına yol açtığı hususunda Kurumumuza iletilen yoğun şikayetler kapsamında adı geçen kurum hakkında inceleme başlatılmış olup gerekli idari ve hukuki süreçler yürütülecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

SPK DA, JP MORGAN'IN RAPORUYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

SPK 'dan yapılan açıklamada "22 Mart 2019 tarihinde JPMorgan Chase & Co. tarafından yayımlanan raporun yanıltıcı içeriği nedeniyle başta bankacılık hisseleri olmak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören hisse senetleri üzerinde spekülatif etki yarattığına yönelik olarak Kurumumuza iletilen şikayetler çerçevesinde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında inceleme başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

8- İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: MİLLİ İRADE SAYESİNDE DİK YÜRÜYORUZ. BİZİ DİK YÜRÜTMEYE DEVAM EDİN

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA/ İSTANBUL,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da,Orhantepe Mahallesi'nde vatandaşlara seslendi. Soylu, "Şayet Güneydoğu'da ve Doğu'da dik yürüyorsak o sizlerin verdiği oyların sayesindedir. Milli irade sayesinde dik yürüyoruz. Bizi dik yürütmeye devam edin" dedi.

Kartal Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlara seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir sonraki durağı Orhantepe Mahallesi oldu. Soylu'ya Ak Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek ve çok sayıda partili de eşlik etti. 325 terörle ilişkisi olanların CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden meclis üyesi yapılmak istendiğini belirten Soylu, "PKK için para kazanan, haraç toplayan adamın, jandarma karakolunu patlatanların belediye meclislerinde ne işi var. O zaman biz yanlış yaptık. O zaman her şehit cenazesinde bir annenin elini öptüğümüzde, o ana bizi diyor ki, 'Sen merak etme sayın bakan bir evladım da burada duruyor. Eline kına yakarım yine bu vatana feda ederim.' diyor. Biz Müslümanız, bizim inancımız var, bizim için bu hayat bir sınavdır. Bizim için esas olan ahirdir. Orada karşılaşacağız, ne söyleyeceğiz onlara bana söyler misiniz. Benden sonra da İçişleri Bakanı olacak. Bizden çok var. Ama bu ülkeden sadece bir tane gözünü dikenin gözünü oyarız" dedi.

"MİLLİ İRADE SAYESİNDE DİK YÜRÜYORUZ"

Soylu, "Tarihimizde olmayan bir işi yaptık 13 tane kırmızı listede olan teröristi etkisiz hale getirdik. Üst düzey terörist Türkiye'de kalmadı. Ben Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ı Türkiye'ye çağrıyorum. Gelsinler dağlardaki 700 teröristi yönetsinler. Gelsinler de canlarını çıkaralım. Kendi vekillerinin çocukları en lüks hayatı yaşıyorlar. Ama milletin evlatlarını alıp dağlara çıkarıyorlar. Bunların ipliğini pazara çıkardık. Bunların kafalarını eziyoruz. Bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmayın. Şunların hakkından gelelim. Güç, kuvvet, kudret ve sizden destek istiyoruz. Şayet Güneydoğu'da ve Doğu'da dik yürüyorsak o sizlerin verdiği oyların sayesindedir. Milli irade sayesinde dik yürüyoruz. Bizi dik yürütmeye devam edin" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'A PKK'YI BULAŞTIRMAYIN"

Soylu, "Şu İstanbul'a ne olursunuz PKK'yı bulaştırmayın. Çok büyük felaketle karşı karşıya kalırız. Ben olabilecekleri öngörebiliyorum. 31 Mart'ta sözleşme yapanları gereken dersleri verin" diye konuştu. Binali Yıldırım'ın önümüzdeki 5 yılda işini çözüm ve neşe ile yapacağını kaydeden Soylu, "Allah bizi size mahcup etmesin" dedi.

9- SOYLU: 31 MART'TA BİZİM BOYNUMUZU KANDİL'İN ÖNÜNDE EĞİK BIRAKMAYIN

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTA İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan programının ardından Kartal'a geçti. Bakan Soylu, Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlara hitap etti. Burada konuşan Soylu, "325 belediye meclis üyesinin PKK'nın ve HDP ile iltisaklı CHP'nin, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin listelerinden belediyelere yerleştirecekler. Belediye meclis üyeleri maaş almazlar. Toplantı başına huzur hakkı alırlar. 40 yıldır milletin huzurunu kaçıranlar huzur hakkı alacaklar. Bu 325 kişi arasında Apo'nun adına açlık grevi yapanlar, içlerinde polis ve jandarma karakollarına saldıranlar var. Hiç patlayıcı taşıyanlardan belediye meclis üyesi olur mu?" dedi.

"BU ÜLKENİN BAŞINA BİR TEHDİT GELMEDEN ONLARI ENGELLEYECEK ADIMLAR ATMAKLA GÖREVLİYİM"

Soylu, "Bir önceki akşam Fethullah Gülen'in havlayan bir iti var. Ekrem Dumanlı diye bir it var. O da diyor ki, 'Bu iktidarı da bu ittifakı da mağlup edeceğiz göreceksiniz' diyor. Şimdi, ben içimi dökmeye geldim. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da huzur var. O huzursuzluk oraya geri mi gelecek. Ben İçişleri Bakanıyım, bu ülkenin başına bir tehdit gelmeden onları engelleyecek adımlar atmakla görevliyim" diye konuştu.

"BOYNUMUZU KANDİL'İN ÖNÜNDE EĞİK BIRAKMAYIN"

Terörle mücadele hakkında da konuşan Soylu, "DHKP-C diye bir terör örgütü var. Herkese musallat olurdu. Her yerde yöneticileri vardı. Ben özet söyleyeyim. DHKP-C'nin il ya da ilçelerde bir yöneticisi varsa ya ölüdür ya da tutukludur. Terör tarihinde ilk kez böyle bir durumdayız. Allah'a şükürler olsun. Sizden istediğimiz şudur, 31 Mart'ta bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmayın" ifadelerini kullandı.

10- BİNALİ YILDIRIM ATAŞEHİR'DE SERVİSÇİLERE HİTAP ETTİ

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL DHA

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası tarafından Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Yanar Sokak'ta düzenlenen mitinge katıldı.

"SİZİN HAKKINIZI KORUMAK İÇİN BURADAYIM"

Yıldırım "Sizin hakkınızı, hukukunuzu korumak için buradayım. Şoför, otobüsçü, taksici bir babanın evladı olarak karşınızdayım. Bugüne kadar verdiğimiz hiçbir sözün altında kalmadım. Siz 31 Mart'ta yetki verirseniz başkan seçerseniz yapacağım iş şudur; önüne gelen servisçi olamayacak, hak eden olacak. Sizlerin hakkını başkalarına vermeyeceğiz. Bu kadar açık" diye konuştu.

Yaş sınırlamasından dolayı cezası bulunan şoförlerin varlığına işaret eden Yıldırım, "Bunun için kanun çıkacaksa takip edeceğiz, kanunu çıkartacağız. Kanun çıkartmak gerekmiyorsa bizim elimizdeyse sildim gitti" ifadesini kullandı. Yıldırım, taşıt kartlarının süresini 10 yıldan 30 yıla çıkaran sertifikayı Oda Başkanı Hamza Öztürk'e takdim etti. Öztürk de Yıldırım'a hediye verdi.

11- YILDIRIM ESENLER'DE KONUŞTU

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İstanbul DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Esenler'de düzenlenen mitinge katıldı. Yıldırım, Esenler'e gelişinde meşalelerle karşılandı. Burada konuşan Yıldırım, "Esenler'e Metro geliyor hayırlı olsun. Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu Esenler'den geçecek. Ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsüyle Atışalanı arasında Tramvay yapacağız" dedi. Yıldırım konuşmasının devamında, "Hangi etnik gruba sahip olursak olalım bizi birleştiren ay-yıldızlı bayrağımızdır, toprağımızdır, devletimizdir, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu ilkeler etrafında birleşirsek farklılıklar bizim zenginliğimizdir. Etnik kimliğinizle gurur duyun" ifadelerini kullandı.

12-İMAMOĞLU BAHÇELİEVLER'DE KONUŞTU

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu Bahçelievler Yenibosna Kuleli Parkında düzenlenen mitinge katıldı. Mitingde İmamoğlu'na CHP Bahçelievler Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Özkan da eşlik etti.

Burada konuşan İmamoğlu, "Çocuklarımızı İstanbul'un her yerinde eşitleyeceğiz. Aynı seviye ve güzellikte çevrelerde yetiştireceğiz. Çocuklarımız kütüphanelerinde, kreşlerinde mutlu olacaklar. Çocukların mutlu olmadığı şehir mutlu olamaz. Kadınların mutlu olamadığı şehir mutlu olamaz. Çocuk, genç ve kadın bizim önceliğimiz olacak. Bunu hepinizin bilmesini istiyorum" dedi.

İmamoğlu konuşmasının şöyle sürdürdü:

"31 Mart'ta seçim bitecek. 1 Nisan'da herkes birbirinin yüzüne bakacak. İnsanları birbirine kıran döken laflar etmeyin. Hep beraber devlet adamlığı yapalım yakışan odur. Bakanlıklar, ilgili bakanlıklar, seçim kurulları görevinizi sağlam yapın. Biz de yapacağız. Günün sonunda el sıkışalım."

13- SULTANBEYLİ'DE ORMAN YANGINI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA

Sultanbeyli'de ormanlık alanda 3 farklı noktada yangın çıktı.

Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda dün saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle 3 farklı yakın noktada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangını söndürmek için itfaiyenin çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı belirtilirken polis, şüpheli bir kişiyi yakalamak için çalışma başlattı

14- ARNAVUTKÖY'DE DEPO YANGINI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de gece saatlerinde kağıt ve ambalaj üretimi yapan 4 katlı bir fabrikaya ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye yangına müdahale etti. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın Arnavutköy, Ömerli Mahallesi'nde gece saat 01: 00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Dersaadet Sokak üzerinde bulunan 4 katlı kağıt ve ambalaj üretimi yapan bir fabrikanın depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan dumanların yükseldiğini gören görevliler durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gelerek yangına müdahale etti. Deponun kapılarının kapalı olması nedeniyle itfiaye ekipleri içeriye merdiven yardımıyla girdi. Depononun kapıları açan itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmasının ardından itfaiye ekipleri duman tahliyesi yaptı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken fabrikaya ait depoda hasar meydana geldi. Yangının çıkş nedeni araştırılıyor.

15- TARTIŞTIĞI KİŞİNİN KAFASINDA CAM ŞİŞEYİ KIRDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL

Fatih'te alkollü olduğu iddia edilen bir kişi tartıştığı kişinin kafasında cam şişeyi kırdı. Kafasında şişe kırılan kişi kanlar içerisinde ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, Fatih Aksaray Mahallesi Vatan Caddesinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir kişi cadde üzerinde yürüyen bir kişi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Alkollü kişi elinde bulunan cam şişeyi tartıştığını kişinin kafasında kırdı, elleri kanlar içerisinde kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Elleri kesilen kişiye olay yerinde müdahale edilirken,kafasından yaralanan kişi kanlar içerisinde ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

16- AVCILAR'DA MARKETTEN HIRSIZLIK

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Avcılar'da bir markete gelen yüzleri maskeli 3 kişi, marketin kapı kilidini kırıp içeriye girdi. Şüphelileri, reyonlarda bulunan alkol şişelerini çuvala koyarak kayıplara karıştı. Hırsızlık sonrası polis ekipleri olay yerinde detaylı çalışma yaptı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Avcılar, Denizköşkler Mahallesi'nde saat 04: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dündar Sokak girişinde bulunan markete plakası alınamayan bir araçla gelen yüzleri maskeli 3 kişi, önce kapı kilidini kırdılar. Demir kapıyı yerinden söken şüphelileri bu sefer de cam kapıyı kırarak içeri girdi. Şüpheliler, reyonlarda bulunan alkol şişelerini beraberinde getirdikleri çuvala koyup geldikleri araçla kaçtılar. Şüphelilerin içeriye girdiğini gören yan tarafta bulunan bir iş yerinin güvenlik görevlisi, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, marketin içinde olay yeri çalışması yaparak, parmak izi aradı. Markete ait güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alınırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin hırsızlık ile ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

17- KÜÇÜKÇEKMECE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de gece saatlerinde park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale ederek söndürdü.

Olay Küçükçekmece, Yeşilova Mahallesin'de gece saat 00: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korucu Sokak üzerinde park halinde bulunan 34 2948 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri otomobilin yandığını görünce durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken otomobilde hasar meydana geldi. Polis ekipleri de olay sonrası otomobil ve çevresinde detaylı çalışma yaptı. Çevredeki vatandaşlarında bilgisine başvuran polis ekipleri iş yerlerinde güvenlik kamera görüntüsü araştırdı. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

